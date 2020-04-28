Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

BARTIN Fransa'dan getirilen Türk vatandaşından teşekkür

Fransa'dan getirilen Türk vatandaşından teşekkürFRANSA'dan getirilen 317 Türk vatandaşı, koronavirüs tedbirleri kapsamında Bartın'daki yurtta karantinaya alındı.

28.04.2020 15:12 | Son Güncelleme: 28.04.2020 15:13
Fransa'dan getirilen Türk vatandaşından teşekkür
FRANSA'dan getirilen 317 Türk vatandaşı, koronavirüs tedbirleri kapsamında Bartın'daki yurtta karantinaya alındı. Karantinada bulunan Ahmet Yiğit (76), yetkililere teşekkür ederek, 'Ben Avrupa'dan geliyorum, böyle devlet görmedim' dedi.
Geçen hafta Cuma günü Fransa'dan getirilen vatandaşların Bartın'daki İbrahim Paşa Öğrenci Yurdu'nda karantina süreci devam ediyor. Yurda yerleştirilen vatandaşlardan Ahmet Yiğit, AFAD ve yurt görevlilerine yemek verildiği sırada duygularını anlattı. Fransa'da yaşayan çocuklarını ziyarete gitmesi nedeniyle yurda döndüğünde eşiyle birlikte karantinaya alınan Ahmet Yiğit, yurtta çok iyi ağırlandıklarını ve salgın nedeniyle memleketi Ağrı'ya dönemediklerini belirtti. Yiğit yurtta kendilerine her türlü imkan sağlandığını belirterek, 'Halim vaktim iyidir. Devletime çok teşekkür ediyorum. Ben Avrupa'dan geliyorum, böyle devlet görmedim. Hiçbir şikayetimiz yok. Fransa'da insanlar karda dışardaydı. Şükür bizim devletimiz çok iyi bir devlettir. Allah zeval vermesin, çok çok teşekkür ederim.' dedi. BARTIN Fransa’dan getirilen Türk vatandaşından teşekkür

Kaynak: DHA

Etiketler: Bartın, Fransa, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

ABD Başkanı Donald Trump: Kim’in sağlığı konusunda bir fikrim var ama söyleyemem Haberler
ABD Başkanı Donald Trump: Kim'in sağlığı konusunda bir fikrim var ama söyleyemem
Adana’da uygulamadan kaçan Suriyeli gencin ölümüne sebep olan polis memuru tutuklandı Haberler
Adana'da uygulamadan kaçan Suriyeli gencin ölümüne sebep olan polis memuru tutuklandı
Dünyaca ünlü şelale kendini yeniledi, eşsiz görüntüler oluştu Haberler
Dünyaca ünlü şelale kendini yeniledi, eşsiz görüntüler oluştu
İngilizler, uydu fotoğraflarını servis etti! Kim Jong-un cenaze töreni provası mı yapılıyor? Haberler
İngilizler, uydu fotoğraflarını servis etti! Kim Jong-un cenaze töreni provası mı yapılıyor?
Bülent Ersoy’un annesi Necla Poyraz hayatını kaybetti Haberler
Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz hayatını kaybetti
Koronavirüsün merkez üssü ABD’de, vatandaşlar akıllanmıyor: Plaja akın ettiler Haberler
Koronavirüsün merkez üssü ABD'de, vatandaşlar akıllanmıyor: Plaja akın ettiler
Son dakika: Erdoğan’dan koronavirüs tedbirleriyle ilgili açıklama: Bir süre daha dişimizi sıkacağız Haberler
Son dakika: Erdoğan'dan koronavirüs tedbirleriyle ilgili açıklama: Bir süre daha dişimizi sıkacağız
Yasemin Özilhan zayıflıktan kemiğinin çıktığı fotoğrafı hakkında konuştu: Eleştirilere takılmıyorum Haberler
Yasemin Özilhan zayıflıktan kemiğinin çıktığı fotoğrafı hakkında konuştu: Eleştirilere takılmıyorum
Haberler››Güncel››BARTIN Fransa'dan getirilen Türk vatandaşından teşekkür - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:38: El Salvador'da cezaevlerindeki çete üyelerinin haberleşmesine engel - Haber 16:36: Başkan Şahiner, Koronavirüs ile mücadele ekibine teşekkür etti - Haber 16:36: Zabıtanın uyarısına rağmen PTT önlerinde sosyal mesafeye uyulmuyor - Haber 16:36: Başkan Büyükkılıç, tarım zirvesine katıldı - Haber 16:35: İstanbul'da evlat cinayeti - Haber 16:08: ABD'de evcil bir köpekte koronavirüs tespit edildi - Haber 16:07: Adana'da uygulamadan kaçan Suriyeli gencin ölümüne sebep olan polis memuru tutuklandı - Haber 15:25: Dünyaca ünlü şelale kendini yeniledi, eşsiz görüntüler oluştu - Haberler 16:01: Yasemin Özilhan zayıflıktan kemiğinin çıktığı fotoğrafı hakkında konuştu: Eleştirilere takılmıyorum - Magazin 14:29: Arkadaşı Nur Yerlitaş'ın ölümüyle yıkılan Sibel Can, erken saatlerde namazın kılınacağı camiye geldi - Magazin