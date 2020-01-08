Haberler » Güncel » Bartın hastane dönüşü kaza: 4 yaralı - Haber

Bartın hastane dönüşü kaza: 4 yaralı

Hastane dönüşü kaza: 4 yaralıBARTIN'da, hastanedeki tedavisinin ardından evine dönen Recep Işık (52), kullandığı otomobilin direksiyon kontrolünü yitirince, istinat duvarına çarptı.

08.01.2020 19:05 | Son Güncelleme: 08.01.2020 19:07
Hastane dönüşü kaza: 4 yaralı
BARTIN'da, hastanedeki tedavisinin ardından evine dönen Recep Işık (52), kullandığı otomobilin direksiyon kontrolünü yitirince, istinat duvarına çarptı. Kazada, Işık ve yanındaki 3 kişi yaralandı.
Kaza öğleden sonra Köyü mevkiinde meydana geldi. Bir rahatsızlığı nedeniyle Ankara'daki hastanede tedavi gördükten sonra evine dönen Recep Işık (52), yönetimindeki 67 AP 381 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü yitirince, istinat duvarına çarptı. Kazayı görenlerin vermesi üzerine olay yerine 112 Acil, itfaiye ve jandarma ekipleri geldi. Araçta sıkışan Recep Işık itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralanan Recep Işık, araçta bulunan İrfan Coşkun, Mustafa Can ve Hüseyin Doğru, 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralananların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bartın hastane dönüşü kaza: 4 yaralı

Çiftlik, Bartın, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

19:20  Cumhurbaşkanı erdoğan sırbistan cumhurbaşkanı ile görüştü - Haber
19:20  Cumhurbaşkanı erdoğan bulgaristan başbakanını kabul etti - Haber
19:19  Çığ altında kalan işçiyi 2 metrelik karda kurtarma seferberliği - Haber
19:16  Adıyaman'da meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı - Haber
19:16  Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin İstanbul'dan ayrıldı - Haber
18:30  Eşinin darp etmesinden sonra hayatını kaybeden kadının organlarının nakledildiği 3. kişi de öldü - Haber
16:55  Kaza yerinden geçerken, ölen kişinin eşi olduğunu öğrendi - Haber
16:08  Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD-İran gerilimi için açıklama: İzin vermeyeceğiz - Haber
15:42  Sınıfta arkadaşlarıyla tartışan liseli kız, dördüncü kattaki sınıfının penceresinden atladı - Haber
15:27  KKTC sele teslim oldu! Güney Kıbrıs'ta sarı alarm verildi - Haber
8.01.2020 19:22:00