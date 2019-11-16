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Bartın hastanenin bahçesinde kalp krizi geçirerek öldü

Hastanenin bahçesinde kalp krizi geçirerek öldüBartın'da, devlet hastanesine muayene olmak için gelen Metin Ay (70), bahçede kalp krizi geçirdi.

16.11.2019 16:58 | Son Güncelleme: 16.11.2019 17:00
Hastanenin bahçesinde kalp krizi geçirerek öldü
'da, devlet hastanesine muayene olmak için gelen Metin Ay (70), bahçede kalp krizi geçirdi. Sedyeye konulan Metin Ay'ın üzerine çıkan doktor kalp masajı yaparken, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olay dün Bartın Devlet Hastanesi bahçesinde meydana geldi. Hastaneye muayene olmaya gelen Metin Ay, bahçede beklediği sırada bir anda yere yığıldı. Metin Ay'ın yere yığıldığını görenler durumu güvenlik görevlilerine bildirdi. Hastanenin acil servisinden gelen doktor ve acil müdahale ekibi, Metin Ay'ı sedyeye koydu. Bu sırada bir doktor sedyenin üzerine çıkarak, Metin Ay'a kalp masajı yaptı. Doktor kalp masajına devam ederken, sedye görevliler tarafından hareket ettirilerek acil servise götürüldü. Metin Ay yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Doktorun sedyede müdahalesi bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.
Bartın hastanenin bahçesinde kalp krizi geçirerek öldü

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Kaynak: DHA


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