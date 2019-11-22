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Bartın İl Özel İdaresi güneş panelleri ile elektriğini bedavaya getiriyor

Bartın İl Özel İdaresi tarafından 2014 yılında faaliyete geçirilen ve 1 milyon TL'ye mal olan güneş enerjisi santrali ile kurum, hem yıllık ortalama 200 bin liralık elektrik giderini bedavaya getirdi, hem de 100 bin lirada elektrik geliri elde etti.

22.11.2019 15:14 | Son Güncelleme: 22.11.2019 15:21Bartın İl Özel İdaresi güneş panelleri ile elektriğini bedavaya getiriyor
Bartın İl Özel İdaresi tarafından 2014 yılında faaliyete geçirilen ve 1 milyon TL'ye mal olan güneş enerjisi santrali ile kurum, hem yıllık ortalama 200 bin liralık elektrik giderini bedavaya getirdi, hem de 100 bin lirada elektrik geliri elde etti.

Bartın İl Özel İdaresi tarafından 2014 yılında Batı Karadeniz Kalkınma Ajansının destekleri ile Akçamescit Köyü'ndeki 5 dönümlük arazide bin güneş paneli ile güneş enerjisi santrali kuruldu. 276 bin 500 Kw kurulu güçlü santralde, 2015 yılından bu yana yıllık ortalama 300 bin KW elektrik üretimi yapıldı. Yapılan üretimle birlikte kurum hem yıllık 180 bin ila 200 bin lira arasındaki enerji ihtiyacını karşıladı, hem de ek gelir sağladı.

Tesiste 2015 yılından bu yana elektrik üretimi yaptıklarını belirten Bartın İl Genel Meclisi Başkanı Kenan Dursun, 2014 yılında İl Özel İdaresi olarak aldıkları meclis kararıyla Bartın'da yenilenebilir enerjinin yaygınlaştırılması ile ilgili örnek olmaya çalıştıklarını belirtti.

Aldıkları kararın arkasında durarak yatırımı gerçekleştirdiklerini kaydeden Dursun, "Batı Karadeniz Kalkınma Ajansıyla bir iş birliği içerisinde, buradan aldığımız hibe desteği ile, 300 bin liraya yakın İl Özel İdaremizin öz kaynağından buraya eş finansman desteği yaptık. 5 dönüm arazide bin panelle kurmuş olduğumuz 276 KW saatlik enerji üretebilecek bu tesisin 2014 yılındaki maliyeti 1 milyon olmuştur. Bizim hedefimiz öncelikle bu işe yatırım yapanları teşvik etmekti. Birde İl Özel İdaremizin harcamış olduğu elektrik enerjisini burada mahsuplaşmaktı. Burada yapmış olduğumuz üretimle yılda 300 bin KW elektrik ürettik. 2019 yılı bütçe içi işletmemizi ilgili firmadan aktarılan 300 bin lira gibi bir rakam söz konusu. Bunun 180 bin lirası İl Özel İdaremizin il genelinde harcamış olduğu elektrik nedeniyle mahsuplaştığı tutardır. 100 bin liraya yakın, 90 bin liranın üzerinde de artı bir gelir elde etmiş olduk. Özendirme gayretimiz de hala devam ediyor. Tüm kamu kuruluşlarının bu şekilde arazilerinde bu sistemi kurması doğrudur diye düşünüyoruz. Bu yapılan uygulamadan sonra 5 dönümlük arazide yapılan bir uygulamadan elde edilen gelirin düşük olmadığını düşünüyoruz. Burası bir örnek oldu" dedi. - BARTIN

Güncel

Kaynak: İHA

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