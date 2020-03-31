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Bartın'ın Hasankadı beldesinde karantina devam ediyor

Bartın'ın Hasankadı beldesinde karantina devam ediyorBARTIN Valiliği tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina altına alınan Hasankadı Beldesinde, giriş ve çıkışlar jandarma ekiplerince kontrol altında tutulmaya devam ediliyor.

31.03.2020 10:08 | Son Güncelleme: 31.03.2020 10:15
Bartın 'ın Hasankadı beldesinde karantina devam ediyor
BARTIN Valiliği tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina altına alınan Hasankadı Beldesinde, giriş ve çıkışlar jandarma ekiplerince kontrol altında tutulmaya devam ediliyor.
Bartın'a bağlı 2 bin 104 nüfuslu Hasankadı Beldesi, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararıyla dün karantina altına alındı. Geçen 29 Mart'ta İstanbul, çevre il ve ilçelerden 111 kişinin beldeye geldiği ve tedbir kararlarına uymamaları ve ateş, öksürük gibi hastalık belirtilerinin artması üzerine karantina altına alındığı açıklandı. Kararın ardından dün saat 15.30 itibariyle beldeye ulaşımı sağlayan Bartın kısmı ile Karabük Yenice İlçesi Yortanpazarı beldelerindeki yollar jandarma ekipleri tarafından kapatıldı. Belde içinde belediye ve jandarma ekipleri, halkın alınan karantina kararına uyması için sık sık uyarılarını sürdürüyor. Halkın temel ve acil ihtiyaçları ekipler tarafından görülüyor.
KARANTİNA SINIRI 3 KİLOMETRE GENİŞLETİLDİ
Jandarma ekipleri tarafından beldenin Bartın girişindeki karantina sınırı sabaha karşı değiştirildi. Dün belde tabelasının bulunduğu yerde bulunan jandarma ekipleri, bugün 3 kilometre daha ileriye giderek karantina bölgesini Tüloğlu Mahallesi çıkışına kadar genişletti.
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Bartın’ın Hasankadı beldesinde karantina devam ediyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Hasankadı, Jandarma, Bartın, Güncel

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Bartın'ın Hasankadı beldesinde karantina devam ediyor
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