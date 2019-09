Belediye Başkanı Cemal Akın, Bartın 'ın il oluşunun 28. yılı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.Akın, mesajında, 7 Eylül 1991 tarihinde il statüsüne kavuşan kentin, sosyal, kültürel, ve ekonomik olarak büyük değişimler gösterdiğini, her geçen yıl ülke ekonomisine daha fazla katkı sunmaya devam ettiğini belirtti.Yeşilin ve mavinin buluştuğu, 3 bin yıllık köklü geçmişe sahip Karadeniz 'in incisi konumundaki Bartın'ın, tarihi kültürel mirası ve cana yakın insan yapısıyla her zaman önemli yerde olduğunu ifade eden Akın, şunları kaydetti:"Türkiye'nin 74. ili olan bu güzel kentte yaşayan insanlar ve yerel yöneticiler olarak bu önemin farkında olarak, ilimizin gelişmesi için büyük bir çabayla hareket etmekteyiz. 28 yıllık süreçte ilimizin gelişmesine katkı sunan başta sayın valilerimiz olmak üzere, bu güne kadar görev yapan bakan ve milletvekillerimize, kanaat önderlerine, kamu kurum yöneticileri ve çalışanlarına, oda ve meslek teşekküllerine, sivil toplum kuruluşlarına, Bartın dışında yaşayan fakat yüreği Bartın için çarpan herkese en içten saygılarımı ve şükranlarımı sunuyorum. Güzel Bartın'ımızın il oluşunun 28. yıl dönümü kutlu olsun."