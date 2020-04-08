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Bartın'ın Ulus ilçesinde giriş-çıkışlara sınırlandırma

Bartın'ın Ulus ilçesinde giriş-çıkışlara sınırlandırma Bartın'ın Ulus ilçesine giriş çıkışlar İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararıyla yeni tip Korona virüs tedbirleri kapsamında sınırlandırıldı.

08.04.2020 08:34 | Son Güncelleme: 08.04.2020 08:35
Bartın 'ın Ulus ilçesinde giriş-çıkışlara sınırlandırma
BARTIN - Bartın'ın Ulus ilçesine giriş çıkışlar İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararıyla yeni tip Korona virüs tedbirleri kapsamında sınırlandırıldı. İlçeye Bartın, Karabük ve Kastamonu 'dan giriş ve çıkışlar ikinci bir karara kadar izne tabi tutulacak.
Bartın'da tip Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan önlemlere bir yenisi eklendi. ile bağlı Ulus İlçesinde korona virüs vakalarına rastlanılması üzerine ilçeye giriş çıkışlar sınırlandırıldı. Bartın Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin aldığı karar sonrası ilçeye giriş-çıkışların sağlandığı Bartın, Karabük ve Kastamonu yollarında kontrol noktaları oluşturuldu. İlçeden giriş ve çıkışların izne tabi tutulduğu karar sonrası giriş ve çıkışlara izin verilmedi. Kararın 22 bin nüfuslu ilçeye bağlı bütün belde ve köyleri kapsadığı da belirtildi. Kararda ilçede gıda, temizlik, sağlık ve benzeri ihtiyaçların karşılaması için toptancıların giriş-çıkışlarına ise izin verileceği aktarıldı. Bartın’ın Ulus ilçesinde giriş-çıkışlara sınırlandırma

Kaynak: İHA

Etiketler: Kastamonu, Karabük, Bartın, Ulus, Genel

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Bartın'ın Ulus ilçesinde giriş-çıkışlara sınırlandırma
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