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Bartın'ın Ulus ilçesine araç kısıtlaması devam ediyor

BARTIN'da, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında Ulus ilçesine karayolu ulaşımı ikinci bir emre kadar sınırlandırıldı.

08.04.2020 13:22 | Son Güncelleme: 08.04.2020 13:22
Bartın'ın Ulus ilçesine araç kısıtlaması devam ediyor

BARTIN'da, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında Ulus ilçesine karayolu ulaşımı ikinci bir emre kadar sınırlandırıldı. Kastamonu ile Ulus ilçesi sınırındaki yol ise toprak yığını ile kapatıldı.

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Bartın Valisi Sinan Güner başkanlığında dün koronavirüs salgınıyla ilgili yeni tedbirler aldı. Ulus ilçesi ile Bartın arasındaki karayolu ulaşımı dün saat 21.00 itibariyle ikinci bir emre kadar sınırlandırıldı. Ulus'tan Bartın'a yapılmakta olan toplu taşıma seferleri de durduruldu. Ayrıca, Ulus ilçe merkezi, beldeleri ve köylerinde kurulan pazar yerleri de ikinci bir karara kadar kaldırılacak. Yaklaşık 22 bin nüfusa sahip Ulus ilçesine ulaşımı sağlayan Bartın ve Karabük ile Kastamonu Pınarbaşı ilçelerine bağlayan yolda jandarma ve polis ekipleri güvenlik noktaları oluşturarak, görevlilerin dışında ve alınan karar dışında seyahat edenlerin geçişine izin vermedi. Kirazlıköprü barajı mevkiindeki uygulama noktasında polis ekipleri bütün araçları durdurarak, belgesi olmayanların geçişine izin vermedi. Bartın Valiliği'nin aldığı karar sonrasında Kastamonu ile Ulus ilçesine bağlantı yolu olan Pınarbaşı karayoluna bugün sabah saatlerinde toprak dökülerek, yol ulaşıma kapatıldı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Sinan Güner, Kastamonu, Bartın, Ulus, Güncel
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