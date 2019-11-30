Haberler » Güncel » Bartın'ın yöresel lezzetleri tanıtıldı - Haber

Bartın'ın yöresel lezzetleri tanıtıldı

Bartın'da, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 2019 çalışma hedefi olarak belirlediği "Mesleki Eğitim Teması" kapsamında Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı destekli usta-çırak buluşması gerçekleşti.

30.11.2019 16:19 | Son Güncelleme: 30.11.2019 16:24Bartın'ın yöresel lezzetleri tanıtıldı
'da, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 2019 çalışma hedefi olarak belirlediği "Mesleki Eğitim Teması" kapsamında Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı destekli usta-çırak buluşması gerçekleşti.

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı, Bartın Belediyesi, Bartın Ticaret ve Sanayi Odası, Bartın İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Bartın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, BAPAPDER ve TAŞPAKON işbirliği Bartın'da "Bartın'ın Yöresel Lezzetleri - Usta Çırak Buluşması" organizasyonunu düzenlendi. Organizasyon kapsamında Bartın'da coğrafi işaret almaya aday olan yöresel değerlerden Taş saç üzerinde sac kavurma, Amasra Salatası, İncir Dondurması, Ağda Tatlısı, Beyaz Baklava, Kabak Burması Tatlısı, Pirinçli Dolma ve Tatlı Böreğin tanıtımı yapıldı. Bartın'da gastronomi alanında eğitim gören meslek lisesi öğrencilerine yönelik, tecrübe paylaşımının da yapıldığı etkinliklerde son olarak Gazhane Kültür Parkında ünlü şeflerle birlikte Bartın'da coğrafi işaret almaya aday yöresel ürünler hazırlanıp pişirildi. Usta - çırak etkinliğinin de düzenlendiği etkinlikte yöresel ürünlerin tanıtımı yapıldı.

Ünlü şefler Bartın'a geldi

Organizasyon için bölge ve ülke genelinde tanınmış mutfak şeflerinden Dünya İslam Ülkeleri Aşçılar Derneği Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Tahir Amiraslanow, TAŞPAKON İdari İşler Koordinatörü ve Bartın Profesyonel Aşçılar ve Pastacılar Derneği Başkanı Hüdaverdi Akgün, Karadeniz Aşçılar ve Pastacılar Federasyonu Başkanı Rasim Çakıcı, TAŞPAKON Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı ve Nevşehir Aşçılar ve Pastacılar Derneği Başkanı Yaşar Mete, Dünya İslam Ülkeleri Aşçılar Dernekleri Platformu Başkan Danışmanı Nigar Meyludova ve Doğu Anadolu Aşçılar ve Pastacılar Federasyonu Başkanı ve yemek kitabı yazarı Ali Geyik de Bartın'a gelerek meslek lisesi öğrencilerine iş yaşamındaki başarılarının sırlarını anlattı.

TAŞPAKON İdari İşler Koordinatörü ve Bartın Profesyonel Aşçılar ve Pastacılar Derneği Başkanı Hüdaverdi Akgün, "Bartın'ımıza ait ürünlerden coğrafi işarete aday olanların tanıtımı için bulunmaktayız. Aynı zamanda geleceğin mesleği projesi kapsamında Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden ustalar getirdik. Ayrıca Azerbaycan'dan Dünya İslam Ülkeleri Aşçılar Derneği platformunun Genel Başkan Yardımcısı Tahir Amiraslanow aramızda. Şimdi de coğrafyamızın, Bartın'ımızın güzel ürünlerini, unutulmaya yüz tutmuş ürünlerini gün yüzüne çıkartmak ve unutulmamasını sağlamak amacıyla çalışmalarımızı yürütüyoruz" dedi. - BARTIN

Batı Karadeniz, Karadeniz, Bartın, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:36 Yunanistan, Libya ile Türkiye arasında imzalanan anlaşma sonrası Libya'nın Atina Büyükelçisi'ni sınır dışı etmeye hazırlanıyor
17:36 Doğu Perinçek: "Üreticilerin milli hükümetini kuracağız"
17:36 Bakan Varank Avrupa'nın en özel sakız üreticisi CCC'yi ziyaret etti
17:34 Eski Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek'in babası defnedildi
17:34 Kredi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte banka banka güncel faiz oranları
17:11 Çiftlik evinde ölü bulunan Çinli kadının öldürülmeden önce cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı
16:55 Atatürk silüetinin yansıdığı mahallede ürküten görüntü
16:17 Türkiye bu kızı konuşuyor! Türk bilim insanından gururlandıran başarı
16:15 TANAP'ın Avrupa bağlantısının açılmasıyla doğal gaz faturalarında düşüş olacak
16:10 Kadın doğum uzmanı, hastalarının müstehcen görüntülerini cinsel içerikli sitelere sattı
15:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahsen Unakıtan'a geçmiş olsun telefonu
12:47 Barış Pınarı Harekatı'na gönüllü olarak katılmak isteyen 72'lik dede, kendini astı
30.11.2019 17:37:25