Haberler » Güncel » Bartın'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu - Haber

Bartın'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

Bartın'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.

24.01.2020 15:54 | Son Güncelleme: 24.01.2020 16:10Bartın'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu
'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.
ilçesine bağlı Soğucaksu, Balıcak, , Elmacık ve Isırganlı köylerinde, kar kalınlığı yaklaşık 20 santimetreye ulaştı.
Merkez ilçeye bağlı Arıt, Sıralı ve Aydınlar köyünün yüksek kesimlerindeki yağış nedeniyle köy yolları karla kaplandı.
Hasankadı, Kumluca ve Kozcağız beldesi yüksek kesimlerinde de kar kalınlığı, güzel bir görüntü oluşturdu.
Kar nedeniyle gece saatlerinde kapanan köy yolları ise İl Özel İdaresi ekiplerince ulaşıma açıldı.
Öte yandan Bartın Belediyesi'nden yapılan açıklamada, havaların aşırı soğuması nedeniyle su sayaçlarının donmaması için vatandaşların gerekli tedbirleri almaları, donan su sayaçlarının üzerine sıcak su dökerek açmamaları ve ayrıca patlayan su sayaçları için belediyeye müracaat etmeleri istendi.

Şirinler, Bartın, Ulus, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:06  AP TÜRKİYE RAPORTÖRÜ SANCHEZ AMOR'DAN BASIN TOPLANTISI
17:06  Bombalı eylemderden sorumlu 34 kişi tutuklandı
17:01  Bakan Kurum depremde hasar gören mahalleleri gezdi
17:06  Antalyaspor, Adis Jahovic'i transfer etti
17:06  Erdoğan: "Köklü dostluk ilişkilerinin sürdürülmesinin, Türkiye ve Almanya'nın yanı sıra bölgemizin...
24.01.2020 17:09:15