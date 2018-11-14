Bartın Irmağa Plastik Yemek Tabakları Atıldı

Bartın
Irmağı'na atılan plastik yemek tabakları etrafa saçıldı. Bartın Valiliği
yemek tabaklarını ırmağa atılanların tespit edilmesi için çalışma başlattı. Bartın Kurtköy
Köyü'nden geçen ırmağa dün plastik yemek tabakları atıldı. Irmağın kenarına savrulan beyaz plastik tabaklar kötü görüntü oluşturdu. Yüzlerce plastik tabak ırmağın her iki tarafına savruldu. O görüntüleri çeken vatandaşlar ise sosyal medya hesaplarından yayınlayarak, tepki gösterdi. Çevre kirliliği ile ilgili Bartın Valiliği yaptığı açıklamada, İlimiz Kurtköy organize sanayi bölgesinde ırmak kenarına plastik atıkların atılarak, çevrenin kirletildiğine ilişkin haberler sosyal medyada yer almıştır. Konuyla ilgili olarak, Bartın Valisi Sinan Güner
, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce teknik personelince yerinde inceleme yapılması İl Jandarma Komutanlığınca bölgede söz konusu atıkların kim yada kimler tarafından atıldığının tespiti yönünde araştırma başlatılarak, önleyici tedbirlerin artırılması çevre köy muhtarlarımızın konuyla ilgili bilgisine başvurulması hususunda talimat vermiştir. denildi.
Kurtköy,Bartın Valiliği,Bartın
14 Kasım 2018 Çarşamba 15:46