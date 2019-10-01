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Bartın Irmağı Köprüsü'nde inceleme

AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Bartın Irmağı Köprüsü'nün inşaat çalışmalarını inceledi.

01.10.2019 16:00Bartın Irmağı Köprüsü'nde inceleme
AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Bartın Irmağı Köprüsü'nün inşaat çalışmalarını inceledi.
Tunç, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, TOKİ konutları ile kent merkezi arasındaki ulaşımı rahatlatacak Bartın Irmağı Köprüsü'nde çalışmaların son aşamaya geldiğini söyledi.
Köprü hizmete açıldığında TOKİ konutları ile Dallıca, Topluca, Kocareis ve Akgöz köylerine ulaşımın rahatlayacağını belirten Tunç, "Köprü, 130 metre uzunluğunda ve kent merkezinin en büyük köprüsü. 16 metre genişlikte, 7,20 metre yükseklikte 4 ayak üzerinde yükselen köprü ile Bartın'ın iki yakasını birbirine bağlıyoruz." dedi.
Tunç'a, İl Genel Meclisi Başkanı Kenan Dursun ile bazı il genel meclisi üyeleri de eşlik etti.

Enver Yılmaz, AK Parti, Bartın, Güncel

Kaynak: AA

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