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Bartın ırmağı'nda 16 kiloluk sazan yakaladı

Bartın'da amatör balıkçı Kemal Kozan (54), ırmakta olta ile 16 kilo 300 gram ağırlığında sazan yakaladı.

22.10.2019 13:17
Bartın'da amatör balıkçı Kemal Kozan (54), ırmakta olta ile 16 kilo 300 gram ağırlığında sazan yakaladı.
Orduyeri Mahallesi'nden geçen Bartın Irmağı'nda bu sabah saatlerinde balık tutan emekli ziraat teknikeri Kemal Kozan'ın oltasına dev bir balık takıldı. 20 dakikalık bir uğraşın ardından Kozan, balığı kıyıya çektiğinde yaklaşık 1 metre boyunda pullu sazanlar karşılaştı. Tartıya konulan balık, 16 kilo 300 gram geldi.
Amatör olarak 10 yıldır balıkçılık yaptığını söyleyen Kozan, İlk kez böyle büyük balık tuttum. Daha önce tuttuğum en büyük balık tam 8 kiloydu. Ama bu benim için ilk oldu. Tam 1 metre boyu var ve tartıda 16 kilo 300 gram olduğunu gördük. Balığı karaya çıkarmak için 20 dakika çaba sarf ettim. Çok yoruldum. Balığı görünce çok şaşırdım. Aslında biz amatör balıkçılar, tuttuğumuz balıkların yüzde 90'ını geri bırakıyoruz. Ama bu balığı bırakmayacağım. Arkadaşlarımla birlikte yiyeceğim dedi.
Bartın ırmağı'nda 16 kiloluk sazan yakaladı

Bartın, Sabah, Kozan, Güncel

Kaynak: DHA

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