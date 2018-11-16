Bartın Irmağı'ndaki Kirlilik

Bartın
Irmağı'nda görülen kirlilik nedeniyle yapılan incelemede, bölgede ırmağa herhangi bir deşarjın olmadığının tespit edildiği bildirildi. Bartın Valiliği
'nden yapılan açıklamada, Bartın Irmağı'nda meydana gelen kirliliğe ilişkin haberler üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından inceleme yapıldığı anımsatıldı.
Şehir merkezinde ırmağa etkisi olma ihtimali olan ırmak civarındaki esnaf ve benzin istasyonlarının denetlendiği ifade edilen açıklanmada, şunlar kaydedildi:
"Çevrede faaliyet gösteren işletmelerin giderlerinin belediye altyapısına bağlı olduğu ve bölgede ırmağa herhangi bir deşarjın olmadığı tespit edilmiştir. İlimizde faaliyet gösteren firmanın evsel ve endüstriyel atık su arıtma tesisine yapılan yerinde incelemedeyse söz konusu tesisin dışarısında uygunsuz herhangi bir deşarja rastlanmamış ancak tesis içerisinde yapılan incelemede atık su arıtma tesisi havuzlarının dolduğu, yedek deşarj pompalarında arıza olduğu, arıtılmış suyun deşarjında yetersiz kalındığı görülmüş, taşma riski nedeniyle işletme, pompa arızası giderilene kadar durdurulmuştur. Yapılan incelemede, söz konusu firma tarafından Bartın Irmağı'na herhangi bir deşarjın olmadığı tespit edilmiştir ancak ilgili firmanın pompa arızasını Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne iletmemesi nedeniyle idari yaptırım kararı uygulanmıştır. Bartın Irmağı'nda renk değişikliği nedeniyle herhangi bir balık veya canlı ölümüne rastlanılmamıştır."
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nce, kentte bulunan sanayi tesislerinin yerine getirmesi gereken yükümlülüklerin de titizlikle takip edildiği aktarılan açıklamada, "Irmak rengi ise suyun miktarına göre değişiklik gösterebileceği gibi zamanla zeminde biriken yosun ve geçmişten biriken kalıntılar gibi etkenler sonucu dönemsel olarak su ve yağış miktarına göre renk değişiklikleri olabilmektedir." ifadelerine yer verildi.
Bartın Valiliği,Bartın