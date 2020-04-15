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BARTIN Irmak kenarında güneşlenmeye koronavirüs cezası

Irmak kenarında güneşlenmeye koronavirüs cezasıBARTIN'da koronavirüs tedbirleri kapsamında girilmesi yasaklanan ırmak kenarında güneşlenen 2 kişiye 3 bin 150'şer TL idari para cezası kesildi.

15.04.2020 11:32 | Son Güncelleme: 15.04.2020 11:32
BARTIN Irmak kenarında güneşlenmeye koronavirüs cezası
Irmak kenarında güneşlenmeye koronavirüs cezası
BARTIN'da koronavirüs tedbirleri kapsamında girilmesi yasaklanan ırmak kenarında güneşlenen 2 kişiye 3 bin 150'şer TL idari para cezası kesildi.
Bartın Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin 21 Mart tarihinde aldığı kararla mesire alanları, park bahçeler ile özel işletmelere ait piknik, mesire ve mangal alanları koronavirüs tedbirleri kapsamında geçici süreyle kapatıldı. Orduyeri Mahallesi'nde bulunan Çağlayan piknik alanındaki ırmak kenarında bir genç kız ile erkek taşlık alana yatarak, güneşlenmeye başladı. Bir süre sonra piknik alanı yakınında devriye görevi yapan polis ekipleri 2 kişinin yanına gelerek, piknik alanına girişin yasak olduğunu belirtti. Uyarıları dinleyen 2 kişiye İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis kararı gereğince 3 bin 150'şer TL ceza kesildi.

Kaynak: DHA

Etiketler: Bartın Valiliği, Güncel
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