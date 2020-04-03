Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Bartın Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda tüm personel izole edildi

Bartın Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumlarında yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı üst düzey tedbir alındığı, tüm personelin bir yurda yerleştirilerek izole edildiği ve izolasyona tabi tutulan personelin ailelerinin ihtiyaçlarının karşılanması için ekip oluşturulduğu bildirildi.

03.04.2020 15:44 | Son Güncelleme: 03.04.2020 15:52
Bartın Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda tüm personel izole edildi
Bartın Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumlarında yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı üst düzey tedbir alındığı, tüm personelin bir yurda yerleştirilerek izole edildiği ve izolasyona tabi tutulan personelin ailelerinin ihtiyaçlarının karşılanması için ekip oluşturulduğu bildirildi.
Bartın Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ülkede görülmesiyle birlikte Bartın Adliyesi'nin yanı sıra ivedi olarak Bartın Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda da tüm tedbirlerin alındığını, başta dezenfeksiyon olmak üzere tüm çalışmaların yapıldığını söyledi.
Tüm ceza infaz kurumu girişlerinde ateş ölçümü yapıldığını, tüm personele maske ve eldiven dağıtıldığını, kurumun giriş ve çıkışlarına el dezenfektanı konulduğunu da ifade eden Aydemir, yine hükümlü ve tutuklu koğuşlarının her gün dezenfekte edilerek ilaçlandığını belirtti.
Aydemir, "Hükümlü ve tutuklular için ayrıca yeteri kadar el dezenfektanı getirilmiştir. İdare tarafından hükümlü ve tutukluların koğuşlarına yeteri kadar çamaşır suyu, sabun gibi temizlik maddeleri verilmiştir. Ceza infaz kurumumuzun çevresi de sürekli ilaçlanmaktadır. Günlük olarak binanın her yeri çamaşır suyuyla temizlenmektedir." dedi.
- Tüm personel izole edildi
Ceza infaz kurumu personelinin dış bağlantıya dayalı riski sıfırlamak amacıyla Adalet Bakanlığının emirleri doğrultusunda izole edildiğini aktaran Aydemir, şunları kaydetti:
"Kurum birinci ve ikinci müdürleri de dahil ceza infaz kurumunda görev yapan tüm personele Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı yurt tahsis edilmiş, risk olabilecek hiçbir kişi veya yerle temasları sağlanmadan kurumla irtibatları sürdürülmektedir. Yine dış kurumlarla olan işlemlerin takibi için bir ekip kurulmuş olup, bu ekibin kurumda çalışanlarla fiziki bir yakınlığı, teması olmamaktadır. Yine izolasyona tabi tutulan personelin ailelerinin ihtiyaçlarını karşılamak ikişer kişiden 3 ekip oluşturulmuştur. Burada amacımız, dış bağlantıya dayalı riski sıfırlamaktır."
- Yeni gelen hükümlü ve tutuklulara 14 günlük tedbir
Ceza infaz kurumuna yeni gelen hükümlü ve tutukluların yurt dışı öyküsünün olup olmadığının sorgulandığını, ilgili kurumlardan koronavirüsle ilgili sağlık raporu istendiğini belirten Aydemir, yeni gelen hükümlü ve tutukluların 14 günlük tedbir süresince ayrı bir koğuşta barındırıldığına işaret etti.
Aydemir, kuruma düzenli olarak ihtiyaç durumuna göre uzman doktor görevlendirmesi yapıldığını, tüm hükümlü ve tutukluların düzenli olarak doktor kontrolünden geçirildiğini, şimdiye kadar alınan tedbirler çerçevesinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını vurguladı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Bartın, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Bartın Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda tüm personel izole edildi - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Bir grup hayırsever, ihtiyaç sahibi yüzlerce ailenin yüzünü güldürdü Haberler
Bir grup hayırsever, ihtiyaç sahibi yüzlerce ailenin yüzünü güldürdü
Eski SHP milletvekili koronavirüsten hayatını kaybetti Haberler
Eski SHP milletvekili koronavirüsten hayatını kaybetti
Prof. Dr. Mehmet Öz’den umutlandıran koronavirüs açıklaması: Bu tedavi her şeyi değiştirebilir Haberler
Prof. Dr. Mehmet Öz'den umutlandıran koronavirüs açıklaması: Bu tedavi her şeyi değiştirebilir
SGK tek tek açıkladı! İşte prim ödeme süreleri ertelenen sektörler Haberler
SGK tek tek açıkladı! İşte prim ödeme süreleri ertelenen sektörler
Araç sahipleri dikkat! Dün indirim yapılan benzine bugün de zam geldi Haberler
Araç sahipleri dikkat! Dün indirim yapılan benzine bugün de zam geldi
Satışları yüzde 100 artınca dükkanın camına ’Aşı bulunur’ yazısı astı Haberler
Satışları yüzde 100 artınca dükkanın camına "Aşı bulunur" yazısı astı
Her saniyesi korkunç! İtalya’da bir hastane cansız bedenlerle doldu Haberler
Her saniyesi korkunç! İtalya'da bir hastane cansız bedenlerle doldu
Özel izin alıp herkes bu kentimize akın ediyor! Kuyruğun ucu bucağı yok Haberler
Özel izin alıp herkes bu kentimize akın ediyor! Kuyruğun ucu bucağı yok

Son Dakika Güncel Haberleri

16:56: Polisten Kürtçe ve Arapça 'evde kalın' çağrısı - Haber 16:56: Otoparklar Korona virüs tedbirleri nedeniyle kapatıldı - Haber 16:56: Eczacılardan kesilen cezalara tepki - Haber 16:56: Devrek Belediyesi tarafından dezenfekte tüneli kuruldu - Haber 16:56: Didim'in giriş-çıkışlarında korona virüs tedbirleri alındı - Haber 16:50: Eski SHP milletvekili Yusuf Kenan Sönmez koronavirüsten hayatını kaybetti - Haber 16:28: Prof. Dr. Mehmet Öz: Koronavirüs tedavisinde umut verici gelişmeler yaşanıyor - Haber 15:55: İtalya'dan korkunç görüntü! Hastanenin her yeri koronavirüsten ölenlerin cansız bedenleriyle doldu - Haber 15:54: Son Dakika: Karantinadan kaçanlar "aranan-kayıp" listesine eklenecek - Haber 15:35: Son Dakika: Diyanet: Her hafta bir camide temsilen cuma namazı kılınacak - Haber 10:34: Çay hasadı için gelenler Rize'deki arama noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu - Haber