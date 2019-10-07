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Bartın karadeniz'in rengi değişti

Karadeniz'in rengi değiştiBartın'ın Kurucaşile ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından yamaçlardan gelen sular denizin rengini değiştirdi.

07.10.2019 10:39
Karadeniz'in rengi değişti
Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından yamaçlardan gelen sular denizin rengini değiştirdi.
Kurucaşile'de 2 gündür aralıklarla etkili olan sağanak yağış nedeniyle metrekareye 63 kilogram yağmur düştü. Dağlık alanlarda yağmur nedeniyle Kapısuyu, Aydoğmuş, Çambu ve Çakraz derelerinde yükselme meydana geldi. Derenin sürüklediği odun, toprak ve balçık Karadeniz'e aktı. Irmak ve deniz yüzeyinde kirlilik oluştu. Denizin birçok bölgesine yayılan kırmızı renkli su, vatandaşların ilgisini çekti.
Bartın Irmağı'nın da su seviyesi, yağmurla birlikte yükseldi. Liman bölgesinde geniş su alanının rengi, ırmaktan akan çamurlu su nedeniyle sarıya döndü. Irmak ile denize taşınan atıklar da kıyı bölgelerde kirliliğe yol açtı.
Bartın karadeniz'in rengi değişti

Kurucaşile, Karadeniz, Bartın, Güncel

Kaynak: DHA

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