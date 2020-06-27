BARTIN Köyde yağmurda oluşan çukurlar korkutuyor

Köyde yağmurda oluşan çukurlar korkutuyorBARTIN'ın Kurucaşile ilçesine bağlı Paşalılar köyünde yağmurun ardından oluşan 2 metre derinliğindeki çukurlar vatandaşları korkutuyor.

27.06.2020 14:29 | Son Güncelleme: 27.06.2020 15:14
Köyde yağmurda oluşan çukurlar korkutuyor
BARTIN'ın Kurucaşile ilçesine bağlı Paşalılar köyünde yağmurun ardından oluşan 2 metre derinliğindeki çukurlar vatandaşları korkutuyor. Vatandaşlar, çukurların kapatılmasını istedi.
Kurucaşile ilçesi Paşalılar Köyü Aşağı Mahalle'de 6 ay önce yol kenarında çukurlar oluşmaya başladı. Geçen hafta yağan yağmurun ardından küçük olan çukurlar yaklaşık 2 metre genişliğinde 2 metre derinliğe kadar ulaştı. Yola kadar genişleyen 2 çukur nedeniyle mahalleye giden vatandaşlar yolda yürürken korkmaya başladı. Çocuklarının yada hayvanlarının çukurlara düşmesinden korkan vatandaşlar, her yağmur yağdığından büyük korku yaşadıklarını belirterek, çukurların kapatılmasını istedi.
Yağmur yağışlarının ardından çukurun derinleştiğini söyleyen Aydın Erkan (53), "Burada 6 ay önce küçük bir çukur olarak oluştu. O zamanlarda yetkililer geldi baktı ama sonuç yok. Sonra yağmurlarla genişledi, büyüdü. Çukurun içine akan yağmur suları orada batıyor ve benim evimin altından geçiyor. Çok korkuyorum. Yağmur yağdığında evimin altındaki su seslerini duyuyorum. Buradan insanlar, hayvanlar geçiyor. Benim hayvanlarım var. Buraya düşen olursa, çıkartamayız. Yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi.
Yol kenarında oluşan çukurlardan dolayı çok korktuklarını söyleyen Alaattin Tüten (71), "Bu çukura bir insan yada çocuk düşse çıkamaz. Burada büyük tehlike altındayız" diye konuştu. BARTIN Köyde yağmurda oluşan çukurlar korkutuyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Kurucaşile, Çukur, Güncel, Haber

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