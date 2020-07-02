BARTIN Köyde yapılan düğünde sosyal mesafe unutuldu

Köyde yapılan düğünde sosyal mesafe unutulduBARTIN'da, bir köyde açık alanda yapılan düğünde sosyal mesafe kuralları hiçe sayıldı.

02.07.2020 11:43 | Son Güncelleme: 02.07.2020 12:56
Köyde yapılan düğünde sosyal mesafe unutuldu
BARTIN'da, bir köyde açık alanda yapılan düğünde sosyal mesafe kuralları hiçe sayıldı. Meydanda danslar edilip, oyunlar oynandı.
Koronavirüs nedeniyle düğünler bir süredir yapılamıyordu. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeyle belirlenen bazı kurallara uyulmak şartıyla 1 Temmuz'da düğünler tekrar yapılmaya başlandı. Bartın'da bir köyde, dün akşam açık alanda yapılan düğün sosyal medya üzerinden canlı yayınlandı. Sosyal mesafe kurallarının hiçe sayıldığı düğünde, gelinle damadın dışındakilerin de dans ettiği ve oyun havalarında sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı görüldü. BARTIN Köyde yapılan düğünde sosyal mesafe unutuldu

Kaynak: DHA

Etiketler: Bartın, Güncel, Haber
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