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BARTIN Kuaförde arkadaşının altınlarını çaldı, kağıt havlunun içine sakladı

Kuaförde arkadaşının altınlarını çaldı, kağıt havlunun içine sakladıBartın'da, kuaförde kadın arkadaşının çantasındaki altınları ve parasını çalarak evinde kağıt havlunun içerisine saklayan A.Ç.(39) yakalandı.

15.08.2019 13:51
BARTIN Kuaförde arkadaşının altınlarını çaldı, kağıt havlunun içine sakladı
Kuaförde arkadaşının altınlarını çaldı, kağıt havlunun içine sakladı
Bartın'da, kuaförde kadın arkadaşının çantasındaki altınları ve parasını çalarak evinde kağıt havlunun içerisine saklayan A.Ç.(39) yakalandı.
9 Ağustos günü kent merkezindeki kuaföre saçını yıkattırmak için giden H.Ö (45), çantasını masanın üzerine bıraktı. O sırada kuaförde bulunan kadın arkadaşı A.Ç. çantanın içindeki 24 adet çeyrek altın ile 100 doları alarak, çantayı yerine geriye bıraktı. Çantasının içinde altınların olmadığını gören H.Ö, durumu polise bildirdi. Ekipler işyerindeki güvenlik kameralarından yola çıkarak, çantanın içindeki altınları H.Ö.?nün arkadaşı A.Ç.?nin çaldığını tespit etti. Polis dün evine gittiği A.Ç.'yi gözaltına alırken, çalınan altınları ve 100 doları tuvalette bulunan kağıt havlunun içine sigara paketine sarılmış şekilde buldu. Polis, altın ve parayı H.Ö.'ye teslim etti.
Gözaltına alınan A.Ç. karakoldaki ifadesinde pişman olduğunu belirtti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Bartın, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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