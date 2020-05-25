BARTIN Lambadan rahatsız oldu, dehşet saçtı 2 ölü, 3 yaralı

Lambadan rahatsız oldu, dehşet saçtı: 2 ölü, 3 yaralıBARTIN'ın Kozcağız beldesinde yaşayan Mustafa Geredeli (40), komşularının akşamları yaktıkları lambalardan rahatsız olduğu iddiasıyla çıkan tartışmada tüfekle 2 kişiyi öldürüp, 2 kişiyi yaraladı.

25.05.2020 19:12 | Son Güncelleme: 25.05.2020 19:16
Lambadan rahatsız oldu, dehşet saçtı: 2 ölü, 3 yaralı
BARTIN'ın Kozcağız beldesinde yaşayan Mustafa Geredeli (40), komşularının akşamları yaktıkları lambalardan rahatsız olduğu iddiasıyla çıkan tartışmada tüfekle 2 kişiyi öldürüp, 2 kişiyi yaraladı. Tüfekle kendini de vuran Geredeli, hastanede tedaviye alındı.
Olay, öğleden sonra, Kozcağız beldesine bağlı Yenişar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahallede oturan ve inşaatlarda işçi olarak çalışan Mustafa Geredeli, dün akşam saatlerinde karşı komşusu emekli maden işçisi Celal Geredeli'ye (67), "Evinizdeki lambaları söndürün, rahatsız oluyorum" dedikten sonra tehditte bulundu. Bugün aynı konuda komşular arasında tartışma yaşandı. Mustafa Geredeli, evindeki av tüfeğini alarak, komşunun evinin önüne gitti. Mustafa Geredeli tüfeğini ateşleyerek Celal Geredeli ve gelini Selda Geredeli'yi (45) vurdu. Daha sonra Celal Geredeli'nin oğlu Bilal Geredeli'ye (46) ateş eden Mustafa Geredeli, olaya müdahale etmek isteyen komşusu Döndü Geredeli'yi (60) de vurdu. Mustafa Geredeli daha sonra tüfekle kendini vurdu.
YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil ekipleri geldi. Sağlık ekipleri yaralanan Döndü Geredeli ve Mustafa Geredeli'yi Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Saçmaların kolunu sıyırması sonucu hafif yaralanan Bilal Geredeli'ye ise olay yerinde müdahalede bulunuldu. Celal Geredeli ve gelini Selda Geredeli'nin yaşamlarını yitirdikleri belirlendi. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Celal Geredeli ve Selda Geredeli'nin cenazeleri otopsi için morga kaldırıldı. Olayda yaşamını yitiren ve yaralananların yakınları sinir krizleri geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlattı. BARTIN Lambadan rahatsız oldu, dehşet saçtı 2 ölü, 3 yaralı

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

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