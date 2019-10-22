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Bartın merkezli 4 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Bartın merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına 4 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

22.10.2019 11:14Bartın merkezli 4 ilde FETÖ/PDY operasyonu
Bartın merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına 4 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Alınan bilgiye göre, Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütle bağlantısı olduğu öne sürülen 4 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Bartın, Bursa, Antalya ve Sivas'ta düzenlenen operasyonda B.B, Y.B, C.Ö. ve H.A. gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla salıverildi.

Bartın, Güncel

Kaynak: AA

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