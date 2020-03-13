Bartın merkezli suç örgütü operasyonunda 5 tutuklama
Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 17 zanlıdan 5'i tutuklandı.
13.03.2020 22:08 | Son Güncelleme: 13.03.2020 22:24
Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 17 zanlıdan 5'i tutuklandı.
Bartın Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında İstanbul, Kocaeli, Ankara, Eskişehir ve Düzce'deki adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 8 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 7 ruhsatsız av tüfeği, 4 tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen madalyon ve sikke, 1 heykel, 1 tarihi değeri olduğu değerlendirilen kama, 32 parça muhtelif tarihi eser ve henüz niteliği öğrenilemeyen 1 kilo 810 gram kimyasal madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin 10'u Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si cumhuriyet savcılığındaki ifadesinin ardından salıverilirken, 5'i ise sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Bartın Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında İstanbul, Kocaeli, Ankara, Eskişehir ve Düzce'deki adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 8 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 7 ruhsatsız av tüfeği, 4 tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen madalyon ve sikke, 1 heykel, 1 tarihi değeri olduğu değerlendirilen kama, 32 parça muhtelif tarihi eser ve henüz niteliği öğrenilemeyen 1 kilo 810 gram kimyasal madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin 10'u Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si cumhuriyet savcılığındaki ifadesinin ardından salıverilirken, 5'i ise sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA
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