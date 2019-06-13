BARTIN Modacı Cemil İpekçi, tel kırmayı anlattı

Modacı Cemil İpekçi
, tel kırmayı anlattı
Ünlü modacı Cemil İpekçi, İnci Bankoğlu Eğitim Kültür Vakfı'nın organizasyonunda Bartın
'ın yöresel işlemesi 'tel kırma' yı Bartınlı kadınlara anlattı.
İnci Bankoğlu Eğitim Kültür Vakfı'nın davetlisi olarak gelen modacı Cemil İpekçi, Amasra
'yı ve Bartın'ın tarihi yerlerini gezdi. Cemil İpekçi, daha sonra İnci Bankoğlu Eğitim Kültür Vakfı binasında Bartın'da tel kırma işiyle uğraşan kadınlarla bir araya geldi. Burada İpekçi, yöresel işleme tel kırmanın tarihçesi hakkında bilgiler verdi. Tel kırmanın önemli bir sanat eseri olduğunu söyleyen Cemil İpekçi, mutlaka geliştirilmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca İpekçi, Mardin
ve Bodrum
'da olduğu gibi Bartın'da da eğitim amaçlı moda kurslarının da açabileceğini belirtti.
Kaynak: DHACemil İpekçi
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