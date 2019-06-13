13.06.2019 16:32
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BARTIN Modacı Cemil İpekçi, tel kırmayı anlattı

Modacı Cemil İpekçi, tel kırmayı anlattıÜnlü modacı Cemil İpekçi, İnci Bankoğlu Eğitim Kültür Vakfı'nın organizasyonunda Bartın'ın yöresel işlemesi 'tel kırma' yı Bartınlı kadınlara anlattı.

Modacı Cemil İpekçi, tel kırmayı anlattı
Ünlü modacı Cemil İpekçi, İnci Bankoğlu Eğitim Kültür Vakfı'nın organizasyonunda Bartın'ın yöresel işlemesi 'tel kırma' yı Bartınlı kadınlara anlattı.
İnci Bankoğlu Eğitim Kültür Vakfı'nın davetlisi olarak gelen modacı Cemil İpekçi, Amasra'yı ve Bartın'ın tarihi yerlerini gezdi. Cemil İpekçi, daha sonra İnci Bankoğlu Eğitim Kültür Vakfı binasında Bartın'da tel kırma işiyle uğraşan kadınlarla bir araya geldi. Burada İpekçi, yöresel işleme tel kırmanın tarihçesi hakkında bilgiler verdi. Tel kırmanın önemli bir sanat eseri olduğunu söyleyen Cemil İpekçi, mutlaka geliştirilmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca İpekçi, Mardin ve Bodrum'da olduğu gibi Bartın'da da eğitim amaçlı moda kurslarının da açabileceğini belirtti.BARTIN Modacı Cemil İpekçi, tel kırmayı anlattı
Kaynak: DHA
Cemil İpekçi, Bartın, Güncel