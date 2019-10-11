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Bartın motosiklet hırsızı tutuklandı

Motosiklet hırsızı tutuklandıBartın'da, motosiklet çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.

11.10.2019 13:15
Motosiklet hırsızı tutuklandı
Bartın'da, motosiklet çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.
Bartın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte değişik zamanlarda motosiklet çalan kişilerle ilgili soruşturma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, 3 kişinin kimliklerini belirledi. Polisin operasyonu ile T.G., M.Ö. ve S.T. gözaltına alındı. Çalınan 3 motosiklet sahiplerine teslim edildi. Adliyeye sevk edilen M.Ö. ve S.T adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, T.G. ise tutuklandı.
Bartın motosiklet hırsızı tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü, Motosiklet, Bartın, Güncel

Kaynak: DHA

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