Bartın Orman Mühendisliği Efı Üyesi Oldu

Bartın Üniversitesi
Bartın Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümünün, Avrupa
Orman Enstitüleri Birliğine (EFI) üye olduğu bildirildi.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Bartın Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü, 6 aylık bir çalışmanın sonunda EFI'ye üye olarak kabul edildi.
Üyeliğinin kabul edilmesiyle Bartın Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Türkiye
'de bu kuruma üye olan üç kurumdan biri, mühendislik bölümü olarak üye olan ise tek kurum oldu.
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Halil Barış Özel
, yaptığı değerlendirmede, 40 ülkeden 119 üye kuruma sahip olan EFI tarafından tüm ormancılık alanlarında kurslar, seminerler açıldığını, ortak proje çalışmaları ve eğitim etkinlikleri Avrupa ülkelerinin tamamında geçerli sertifikalarla verildiğini söyledi.
EFI'nin, her yıl farklı orman mühendisliği alanlarında katılımcıların tüm masrafları birlikçe karşılanan seminer, kurs ve eğitim programları açtığını dile getiren Özel, şunları kaydetti:
"Avrupa Birliği
projeleri ve diğer ortak proje ve eğitim çalışmalarında ortak bulma ve dış kaynaklardan finans sağlama açısından oldukça önemli bir ortak ve destek unsuru bulduk. EFI sayesinde hem lisans ve lisansüstü öğrencilerimiz hem de öğretim üyelerimiz Avrupa Birliği ve EFI tarafından desteklenen proje, eğitim ve seminer çalışmalarında yer alabilecek ve gerek yürütücü gerekse araştırmacı olarak çalışabilecektir. Ayrıca bölümümüzün değişik laboratuvarlarında ve arazide kullanılabilecek bazı ekipman, araç ve gereçler de hibe şeklinde temin edilebilecektir."
Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun
da üniversitenin uluslararası düzeye ulaşma çabalarının devam ettiğini belirterek, şunları ifade etti:
"Bu doğrultuda öğretim elemanlarımız çalışmalarını uluslararası düzeyde yürütmeye gayret göstermektedir. Durmadan çalışarak, insan kaynağımız ve paydaşlarımızla birlikte bölgemizden başlayarak ülkemizin gelişimine katkı sunmaya hedefliyoruz. Bu doğrultuda, Avrupa Orman Enstitüleri Birliğine üye olmayı başaran Orman Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerini tebrik ediyor, uluslararasılaşma hedeflerimize sundukları katkıdan dolayı teşekkür ediyorum."
Türkiye,Bartın Üniversitesi,Avrupa,Bartın
15 Aralık 2018 Cumartesi 12:07