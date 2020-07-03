BARTIN Ormanda ıhlamur toplarken öldü

Ormanda ıhlamur toplarken öldüBARTIN'da, ormana ıhlamur toplamaya giden Alaattin Keskin (60), eve geri dönmeyince arama çalışması başlatıldı.

03.07.2020 14:36 | Son Güncelleme: 03.07.2020 14:59
Ormanda ıhlamur toplarken öldü
BARTIN'da, ormana ıhlamur toplamaya giden Alaattin Keskin (60), eve geri dönmeyince arama çalışması başlatıldı. Alaattin Keskin ıhlamur ağacının altında ölü bulundu.
Bartın'a bağlı Şarköy köyü Boğaz Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk babası Alaattin Keskin, dün ıhlamur toplamak için ormana gitti. Alaattin Keskin'in akşam eve gelmemesi üzerine ailesi durumu jandarmaya bildirdi. Köye gelen jandarma ekipleri, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri ve köylüler ormanlık alanda arama çalışması başlattı. Bu sabah arama çalışmalarına iz takip köpeği ile devam edildi. 80 kişilik arama ekibin yaptığı çalışmalar sırasında Alaattin Keskin, köye yaklaşık 2,5 kilometre uzaklıkta ıhlamur ağacının altında ölü bulundu. Alaattin Keskin'in yaşadığı bir rahatsızlığa bağlı olarak öldüğü belirtilirken, cenazesi otopsi için Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. BARTIN Ormanda ıhlamur toplarken öldü

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber
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