Bartın Otomobil Denize Düşme Anı Kameraya Yansıdı

11 Aralık 2018 Salı 16:08



11 Aralık 2018 Salı 16:08

Otomobil denize düşme anı kameraya yansıdıBartın'ın Amasra ilçesinde limanda otomobil denize düştü. Balıkçılar otomobilde bulunan 2 kişiyi kurtarırken, otomobilin denize düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı.Olay dün gece saatlerinde Amasra Büyük Liman'da meydana geldi. Okan Arslan idaresindeki 74 DE 434 plakalı otomobil denize düştü. Limanda bulunan balıkçılar can simidi atarak Okan Arslan ve Cansu Aras'ı tekneye alarak kurtardı. Olay yerine gelen 112 Acil ekibi 2 kişiyi hastaneye kaldırırken, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Sulara gömülen otomobil ise Batı Karadeniz Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı Dalgıç Timi tarafından halatların bağlanmasıyla çekici ile sudan çıkarıldı.OTOMOBİLİN DENİZE DÜŞME ANI TEKNENİN GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDIOtomobilin denize düşme anı bir balıkçı teknesinin güvenlik kamerasına yansıdı. Limanda ilerleyen otomobilin suya düştüğü, çevredekilerin peşinden koştuğu görüldü. Otomobilin direk suya düşmesi nedeniyle sürücünün limanın bittiği yeri görmediği düşünüldü. 2 kişiyi kurtarma anları ise cep telefonuyla görüntülendi.