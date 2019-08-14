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BARTIN Otomobilin önüne ayı çıktı

Otomobilin önüne ayı çıktıBartın'ın Ulus ilçesi Kumluca-Kozcağız yolunda gece saatlerinde bir otomobilin önüne çıkan ayıyı cep telefonu ile kaydedildi.

14.08.2019 14:36
BARTIN Otomobilin önüne ayı çıktı
Otomobilin önüne ayı çıktı
Bartın'ın Ulus ilçesi Kumluca-Kozcağız yolunda gece saatlerinde bir otomobilin önüne çıkan ayıyı cep telefonu ile kaydedildi.
Kumluca'dan Kozcağız Beldesi'ne giden bir otomobilin Akbaş köyü mevkiinde önüne ayı çıktı. Otomobilde bulunanlar cep telefonuyla, ormandan yola çıkan ayıyı görüntüledi. Otomobilin önüne ayı çıkmasının ardından cep telefonu ile kayıt yapan vatandaşın yoldan çekilmesi için ayıya bağırması dikkat çekti. Yaklaşık 200 metre otomobilin önünde koşan ayı daha sonra ormanlık alana girerek, gözden kayboldu.
BARTIN Otomobilin önüne ayı çıktı

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Kaynak: DHA

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