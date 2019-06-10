BARTIN Patenle tehlikeli yolculuk

Patenle tehlikeli yolculuk Bartın
'da otomobilin arkasına tutunarak ilerleyen patenli genç, görenleri tedirgin etti. Tehlikeli yolculuk cep telefonuyla görüntülendi.
Dün gece Bartın Çatmaca kavşağında seyir halindeki otomobilin arkasına tutunan patenli genç, bu şekilde yolculuk yaptı. Yaklaşık 60 kilometre hızla seyreden otomobilin arkasında tutunarak patenle kayan genç, diğer sürücülerin kornalı uyarısına aldırmadan tehlikeli yolculuğunu sürdürdü. Ölümüne yolculuk otomobilin trafik ışıklarında durmasıyla sona erdi. Patenli gençler daha sonra şehir merkezine doğru ilerledi.
Kaynak: DHA
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