BARTIN Restorana giren kurbanlık koç paniğe neden oldu

Restorana giren kurbanlık koç paniğe neden oldu

BARTIN'da sahibinin elinden kaçan kurbanlık koç restorana girdi. Müşterilerin panik yaşadığı o anlar iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Okulak Mahallesi Kanlıırmak Caddesi'nde bulunan bir restoranda yaşandı. Kurbanlık koç sahibinin elinden kurtularak, yol kenarında bulunan kapısı açık olan restorandan içeriye girdi. Müşterilerin büyük panik yaşadığı olayda, garsonun hızlı refleksi ile kurbanlık koçun içeriyi dağıtması engellendi. Garsonun yakaladığı koç arkasından gelen sahibine teslim edildi. Müşterilerin şaşkınlık yaşadığı olay iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.