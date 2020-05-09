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BARTIN Sahte belgeyle Bartın'a gelenler karantinaya alındı, 37 bin lira ceza kesildi

Sahte belgeyle Bartın'a gelenler karantinaya alındı, 37 bin lira ceza kesildiBARTIN'da, sahte belge düzenleyerek kente gelen 12 kişi koronavirüs tedbirleri kapsamında yerleştirildikleri yurtta karantinaya alındı.

09.05.2020 17:17 | Son Güncelleme: 09.05.2020 17:22

Sahte belgeyle Bartın'a gelenler karantinaya alındı, 37 bin lira ceza kesildi

BARTIN'da, sahte belge düzenleyerek kente gelen 12 kişi koronavirüs tedbirleri kapsamında yerleştirildikleri yurtta karantinaya alındı. 12 kişiye toplam 37 bin 800 TL idari para cezası kesildi. Bartın Valiliği yaptığı açıklama ile Ramazan Bayramı ve yaz tatili için kente gelinmemesini isterken, seyahat izin belgesi olmadan gelenlerin de 14 gün yurtlarda karantinaya alınacağı uyarısında bulundu. Jandarma ekipleri yaptıkları çalışmalar neticesinde sahte seyahat belgesi düzenleyenlerin kente Zonguldak Çaycuma-Kozcağız sınırından minibüs ile giriş yapacağını belirledi. Ekipler, sabah saatlerinde kontrol noktasında Bartın'a giriş yapmak giriş yapmak isteyenlerin bulunduğu minibüsü durdurdu. Ekipler, sahte belgelerle kente gelen 12 kişi hakkında belgede sahtecilikten adli soruşturma başlatılarak, ayrıca Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesine ihlalden her birine 3 bin 150 TL olmak üzere toplam 37 bin 800 TL para cezası kesildi. İstanbul'dan memleketleri Bartın'a gelen 12 kişi daha sonra Çeşm-i Cihan Yurdu'na yerleştirilerek, 14 gün süreyle karantinaya alındı. Bartın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ayrıca, dün gece yarısı Zonguldak Çaycuma Nebioğlu Beldesinde oturan A.C.?nin (40), seyahat izin belgesi olmadan yaya olarak Nebioğlu Beldesi Madenler Köyü arazisinden Bartın Tasmacı Köyü tarafına yürüyerek geçtiğini tespit etti. A.C.?ye, seyahat izin belgesiz ve kurallara aykırı olarak Bartın'a giriş yapması nedeniyle 3 bin 150 TL para cezası kesilerek, geldiği yerden Zonguldak tarafına çıkarıldı.

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BARTIN Sahte belgeyle Bartın’a gelenler karantinaya alındı, 37 bin lira ceza kesildi

Kaynak: DHA

Etiketler: Zonguldak, Bartın, Güncel, Haber

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