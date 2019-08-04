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BARTIN SAHTE KLİMA SERVİSİ DOLANDIRICILARI YAKALANDI

BARTIN'da kendilerini klima yetkili servisi olarak tanıtan 2 kişi 20 kişiyi dolandırarak klimalara zarar verdiği iddiasıyla gözaltına alındı.

04.08.2019 14:15
BARTIN SAHTE KLİMA SERVİSİ DOLANDIRICILARI YAKALANDI
BARTIN'da kendilerini klima yetkili servisi olarak tanıtan 2 kişi 20 kişiyi dolandırarak klimalara zarar verdiği iddiasıyla gözaltına alındı. Bartın Kırtepe Mahallesi'nde oturan 20 vatandaşı 0 850 ile başlayan bir numaradan arayan şüpheliler E.K.(19) ile kuzeni B.K.(31), kendilerini klima yetkili servisi olarak tanıtarak, klimanın bakımını yapacaklarını söyledi. Evlerde klimalara zarar veren 2 kişi 50, 100 ve 200 TL servis ücreti ve bakım parası aldı.
Bir süre sonra klimaları arızalanan vatandaşlar gerçek yetkili servisi arayarak durumu aktardı. Eve gelen yetkili servis elemanlarının kendilerinin bakım kaydı olmadığını söylemeleri üzerine vatandaşlar durumu polise bildirdi. Polis yaptığı çalışma neticesinde amca çocukları E.K., B.K.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Ayrıca kullandıkları otomobil ile klima tamir işinde kullanılan aletlere el konuldu. E.K. ve B.K. hakkında 'Dolandırıcılık ve mala zarar verme' suçlarından soruşturma başlatıldı.

Bartın, Güncel

Kaynak: DHA

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