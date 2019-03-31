Bartın Seçim Sonuçları: 31 Mart Yerel Seçim Sonuçları Son Dakika

Türkiye'nin gözü kulağı 31 Mart yerel seçim sonuçlarında. Bugün Bartın için sandığa giden vatandaşlar, Bartın Belediye Başkanı'nı belirlemek için oy kullandılar. Şimdi ise yerel seçim sonuçları merakla bekleniyor. Son yerel seçimde vatandaşların tercihi MHP'den yana olmuştu. Peki, Bartın seçim sonuçlarına göre hangi aday ne kadar oy aldı? Bartın'da kim önde? Bartın seçim sonuçları, yerel seçim sonuçları, adayların oy durumlarını merak ediyorsanız işte detaylar…

BARTIN 2019 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

31 Mart yerel seçiminde Bartın Belediye Başkanlığı için AK Parti'den Yusuf Ziya Aldatmaz, MHP'den Cemal Akın, CHP'den Mehmet Arslan, Saadet Partisi adına Muhammed Emin Titiz, DSP adına Nilüfer Akbal ve DP adına da Gürhan Eryol Bartın Belediye Başkanlığı için aday olmuşlardı. Yerel seçim sonuçlarına göre Bartın'da açılan sandık sayısı 75 ve buna göre MHP'den Cemal Akın %36,19 oy aldı. AK Parti'den Yusuf Ziya Aldatmaz'ın aldığı oy ise %35,87 olarak belirlendi.

BARTIN YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

BARTIN 2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

2014 yerel seçim sonuçlarına bakıldığı zaman Bartın 'da seçmenlerin tercihlerinin şu şekilde şekillendiğini görüyoruz:

Bartın'da 2014'deki yerel seçimlerde MHP adına Cemal Akın, AK Parti adına Seyfettin Kalay aday olmuştu. Seçim sonuçlarına göre MHP % 45,86 oy oranı ile Bartın Belediye Başkanlığı'nı kazandı. AK Parti ise % 26, 67 oy oranı ile ikinci sırada yer aldı. CHP adayı Muhammet Rıza Yalçınkaya % 24, 56 oy oranı ile 3, SP'den Mücahit Kekeç% 2, 31 oy oranı ile 4. sırada yer aldı.

BARTIN İLİ İLÇELERE GÖRE YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Bartın belediyesine bağlı tüm ilçelerin 31 Mart yerel seçimlerdeki sondakika, güncel durumlarını öğrenmek istiyorsanız Bartın seçim sonuçları sayfamızı ziyaret edin.