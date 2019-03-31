31 Mart 2019, 19:02
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Bartın Son

Bartın Son

MERKEZToplam Sandık : 154Toplam Seçmen : 50.817Açılan Sandık : 59Açılan Sandık Oranı : % 38,31Kullanılan Oy : 15.081Geçerli Oy : 14.724Katılım Oranı : % 29,68PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIMHPCEMAL AKIN% 36,345.350AK PARTİYUSUF ZİYA ALDATMAZ% 35,425.215CHPMEHMET ARSLAN% 26,013.

MERKEZ

Toplam Sandık : 154
Toplam Seçmen : 50.817
Açılan Sandık : 59
Açılan Sandık Oranı : % 38,31
Kullanılan Oy : 15.081
Geçerli Oy : 14.724
Katılım Oranı : % 29,68


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPCEMAL AKIN% 36,345.350
AK PARTİYUSUF ZİYA ALDATMAZ% 35,425.215
CHPMEHMET ARSLAN% 26,013.830
SAADET PARTİSİMUHAMMED EMİN TİTİZ% 1,51222
DİĞER% 0,4160
DSPNİLÜFER AKBAL% 0,1116
DPGÜRHAN ERYOL% 0,0711
TKPGÖZDE DEMİRAL% 0,0710
BTPHASAN ERGİN% 0,058
SONER ÇETİNSONER ÇETİN% 0,012
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.

AMASRA

Açılan Sandık Oranı : % 18,75
Katılım Oranı : % 89,18


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPRECAİ ÇAKIR% 42,74300
AK PARTİUĞUR TİMUR% 28,92203
İYİ PARTİLEVENT GÜLBEZER% 13,2593
MHPASIM SOYDAN% 10,8376
SAADET PARTİSİCELAL VAKİT% 2,7119
DİĞER% 1,289
DPEBRU KARAOĞLU% 0,282
KURUCAŞİLE

Açılan Sandık Oranı : % 0
Katılım Oranı : % 0


MERKEZ

Açılan Sandık Oranı : % 38,31
Katılım Oranı : % 78,06


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPCEMAL AKIN% 36,345.350
AK PARTİYUSUF ZİYA ALDATMAZ% 35,425.215
CHPMEHMET ARSLAN% 26,013.830
SAADET PARTİSİMUHAMMED EMİN TİTİZ% 1,51222
DİĞER% 0,4160
DSPNİLÜFER AKBAL% 0,1116
DPGÜRHAN ERYOL% 0,0711
TKPGÖZDE DEMİRAL% 0,0710
BTPHASAN ERGİN% 0,058
SONER ÇETİNSONER ÇETİN% 0,012
ULUS

Açılan Sandık Oranı : % 60
Katılım Oranı : % 89,49


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHASAN HÜSEYİN UZUN% 57,26781
CHPÇETİN SELÇUK ARSLAN% 38,71528
DİĞER% 1,5421
MHPSEVGİ ÜNAL% 1,3218
SAADET PARTİSİBAYRAM TAŞÇI% 1,115
BTPRECEP ÖZKAN% 0,071
Cumhuriyet Halk Partisi, MHP, Güncel
Kaynak: AA