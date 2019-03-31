Bartın Son

MERKEZ
|Toplam Sandık
| :
|154
|Toplam Seçmen
| :
|50.817
|Açılan Sandık
| :
|59
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 38,31
|Kullanılan Oy
| :
|15.081
|Geçerli Oy
| :
|14.724
|Katılım Oranı
| :
|% 29,68
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|CEMAL AKIN
|% 36,34
|5.350
|AK PARTİ
|YUSUF ZİYA ALDATMAZ
|% 35,42
|5.215
|CHP
|MEHMET ARSLAN
|% 26,01
|3.830
|SAADET PARTİSİ
|MUHAMMED EMİN TİTİZ
|% 1,51
|222
|DİĞER
|% 0,41
|60
|DSP
|NİLÜFER AKBAL
|% 0,11
|16
|DP
|GÜRHAN ERYOL
|% 0,07
|11
|TKP
|GÖZDE DEMİRAL
|% 0,07
|10
|BTP
|HASAN ERGİN
|% 0,05
|8
|SONER ÇETİN
|SONER ÇETİN
|% 0,01
|2
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.
AMASRA
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 18,75
|Katılım Oranı
| :
|% 89,18
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|RECAİ ÇAKIR
|% 42,74
|300
|AK PARTİ
|UĞUR TİMUR
|% 28,92
|203
|İYİ PARTİ
|LEVENT GÜLBEZER
|% 13,25
|93
|MHP
|ASIM SOYDAN
|% 10,83
|76
|SAADET PARTİSİ
|CELAL VAKİT
|% 2,71
|19
|DİĞER
|% 1,28
|9
|DP
|EBRU KARAOĞLU
|% 0,28
|2
KURUCAŞİLE
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 0
|Katılım Oranı
| :
|% 0
MERKEZ
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 38,31
|Katılım Oranı
| :
|% 78,06
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|CEMAL AKIN
|% 36,34
|5.350
|AK PARTİ
|YUSUF ZİYA ALDATMAZ
|% 35,42
|5.215
|CHP
|MEHMET ARSLAN
|% 26,01
|3.830
|SAADET PARTİSİ
|MUHAMMED EMİN TİTİZ
|% 1,51
|222
|DİĞER
|% 0,41
|60
|DSP
|NİLÜFER AKBAL
|% 0,11
|16
|DP
|GÜRHAN ERYOL
|% 0,07
|11
|TKP
|GÖZDE DEMİRAL
|% 0,07
|10
|BTP
|HASAN ERGİN
|% 0,05
|8
|SONER ÇETİN
|SONER ÇETİN
|% 0,01
|2
ULUS
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 60
|Katılım Oranı
| :
|% 89,49
Cumhuriyet Halk Partisi, MHP, Güncel
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|HASAN HÜSEYİN UZUN
|% 57,26
|781
|CHP
|ÇETİN SELÇUK ARSLAN
|% 38,71
|528
|DİĞER
|% 1,54
|21
|MHP
|SEVGİ ÜNAL
|% 1,32
|18
|SAADET PARTİSİ
|BAYRAM TAŞÇI
|% 1,1
|15
|BTP
|RECEP ÖZKAN
|% 0,07
|1
Kaynak: AA