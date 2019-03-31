31 Mart 2019, 19:20
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Bartın Son

Bartın Son

MERKEZToplam Sandık : 154Toplam Seçmen : 50.817Açılan Sandık : 85Açılan Sandık Oranı : % 55,19Kullanılan Oy : 21.795Geçerli Oy : 21.310Katılım Oranı : % 77,82PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIMHPCEMAL AKIN% 36,567.792AK PARTİYUSUF ZİYA ALDATMAZ% 36,257.724CHPMEHMET ARSLAN% 25,095.

MERKEZ

Toplam Sandık : 154
Toplam Seçmen : 50.817
Açılan Sandık : 85
Açılan Sandık Oranı : % 55,19
Kullanılan Oy : 21.795
Geçerli Oy : 21.310
Katılım Oranı : % 77,82


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPCEMAL AKIN% 36,567.792
AK PARTİYUSUF ZİYA ALDATMAZ% 36,257.724
CHPMEHMET ARSLAN% 25,095.346
SAADET PARTİSİMUHAMMED EMİN TİTİZ% 1,55331
DİĞER% 0,2860
DSPNİLÜFER AKBAL% 0,0919
TKPGÖZDE DEMİRAL% 0,0612
BTPHASAN ERGİN% 0,0511
DPGÜRHAN ERYOL% 0,0511
SONER ÇETİNSONER ÇETİN% 0,024
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.

AMASRA

Açılan Sandık Oranı : % 31,25
Katılım Oranı : % 85,46


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPRECAİ ÇAKIR% 42,55480
AK PARTİUĞUR TİMUR% 27,57311
İYİ PARTİLEVENT GÜLBEZER% 14,27161
MHPASIM SOYDAN% 12,5141
SAADET PARTİSİCELAL VAKİT% 2,1324
DİĞER% 0,89
DPEBRU KARAOĞLU% 0,182
KURUCAŞİLE

Açılan Sandık Oranı : % 0
Katılım Oranı : % 0


ULUS

Açılan Sandık Oranı : % 80
Katılım Oranı : % 88,78


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHASAN HÜSEYİN UZUN% 56,361.064
CHPÇETİN SELÇUK ARSLAN% 39,94754
MHPSEVGİ ÜNAL% 1,6431
DİĞER% 1,1121
SAADET PARTİSİBAYRAM TAŞÇI% 0,917
BTPRECEP ÖZKAN% 0,051
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Kaynak: AA