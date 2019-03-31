Bartın Son

MERKEZ
|Toplam Sandık
| :
|154
|Toplam Seçmen
| :
|50.817
|Açılan Sandık
| :
|85
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 55,19
|Kullanılan Oy
| :
|21.795
|Geçerli Oy
| :
|21.310
|Katılım Oranı
| :
|% 77,82
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|CEMAL AKIN
|% 36,56
|7.792
|AK PARTİ
|YUSUF ZİYA ALDATMAZ
|% 36,25
|7.724
|CHP
|MEHMET ARSLAN
|% 25,09
|5.346
|SAADET PARTİSİ
|MUHAMMED EMİN TİTİZ
|% 1,55
|331
|DİĞER
|% 0,28
|60
|DSP
|NİLÜFER AKBAL
|% 0,09
|19
|TKP
|GÖZDE DEMİRAL
|% 0,06
|12
|BTP
|HASAN ERGİN
|% 0,05
|11
|DP
|GÜRHAN ERYOL
|% 0,05
|11
|SONER ÇETİN
|SONER ÇETİN
|% 0,02
|4
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.
AMASRA
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 31,25
|Katılım Oranı
| :
|% 85,46
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|RECAİ ÇAKIR
|% 42,55
|480
|AK PARTİ
|UĞUR TİMUR
|% 27,57
|311
|İYİ PARTİ
|LEVENT GÜLBEZER
|% 14,27
|161
|MHP
|ASIM SOYDAN
|% 12,5
|141
|SAADET PARTİSİ
|CELAL VAKİT
|% 2,13
|24
|DİĞER
|% 0,8
|9
|DP
|EBRU KARAOĞLU
|% 0,18
|2
KURUCAŞİLE
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 0
|Katılım Oranı
| :
|% 0
ULUS
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 80
|Katılım Oranı
| :
|% 88,78
Güncel
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|HASAN HÜSEYİN UZUN
|% 56,36
|1.064
|CHP
|ÇETİN SELÇUK ARSLAN
|% 39,94
|754
|MHP
|SEVGİ ÜNAL
|% 1,64
|31
|DİĞER
|% 1,11
|21
|SAADET PARTİSİ
|BAYRAM TAŞÇI
|% 0,9
|17
|BTP
|RECEP ÖZKAN
|% 0,05
|1
Kaynak: AA