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Bartın su tankeri eve çarptı

Su tankeri eve çarptıBartın'da freni patlayan su dolu tanker, yol kenarındaki evin bahçe duvarına çarptı.

23.09.2019 15:14
Su tankeri eve çarptı
Bartın'da freni patlayan su dolu tanker, yol kenarındaki evin bahçe duvarına çarptı.
Kaza dün saat 23.00 sıralarında Orduyeri Mahallesi'nde meydana geldi. Bartın'da 'kavşak suyu' olarak bilinen doğal kaynak suyunu mahallelerdeki vatandaşlara taşıyan 74 AC 302 plakalı belediyeye ait tanker, depodan su aldıktan sonra freni patladı. Su tankeri, yol kenarındaki bir evin bahçe duvarına çarparak durabildi. İsmi öğrenilemeyen sürücü kazadan yara almadan kurtuldu. Evde yaşayanlar korku yaşarken, tanker vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bartın su tankeri eve çarptı

Bartın, Güncel

Kaynak: DHA

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