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Bartın süs balığının üzerinde 'kalp şekli' oluştu

Süs balığının üzerinde 'kalp şekli' oluştuBARTIN Atatürk İlkokulu'ndaki akvaryumda bulunan 'papağan' cinsi süs balığının her iki tarafında kırmızı çizgilerle kalp şekli oluştu.

06.12.2019 10:14 | Son Güncelleme: 06.12.2019 10:19
Süs balığının üzerinde 'kalp şekli' oluştu
BARTIN Atatürk İlkokulu'ndaki akvaryumda bulunan 'papağan' cinsi süs balığının her iki tarafında kırmızı çizgilerle kalp şekli oluştu.
Bartın Atatürk İlkokulu'nda öğrencilere hayvan sevgisi kazandırmak amacıyla 5 akvaryuma balık ve kaplumbağalar konuldu. Akvaryumun bakımını yapan rehber öğretmen Cihan Turan'a, 1,5 ay önce Karabük'te yaşayan arkadaşı tarafından 'papağan' cinsi sarı renkte bir balık gönderildi. Geldiğinde üzerinde çizgi olmayan balık diğer balıklardan farksızdı. 20 gün önce sabah okula gelen Okul Müdürü Yüksel Yeniyapı bir balığın üzerinde kırmızı çizgileri fark etti. Yeniyapı, Karabük'ten gönderilen balığın her iki tarafında kırmızı çizgilerle oluşan kalp şeklini görünce şaşkınlık yaşadı. Öğrencilerin teneffüslerde büyük ilgi gösterdiği balığa isim verildi. 'Kalpli Balık' diyen öğrenciler sürekli balığı izlemek için teneffüslerde binanın 1'inci katına kurulan akvaryum köşesini ziyaret ediyor ve balığı dikkatlice izliyor.
Cihan Turan öğrencilere hayvan sevgisi kazandırmak için bu akvaryum köşesini kurduklarını belirterek, 5 akvaryumumuzda şu anda 40 adet balık ve kaplumbağalar var. 1,5 ay önce Karabük'te yaşayan bir arkadaşım bana papağan cinsi bir balık verdi. Biz de akvaryuma yerleştirdik. Yaklaşık 20 gün önce okul müdürümüz telaşla beni aradı. Ben de şaşırdım. Karabük'ten gelen balığın üzerinde kalp oluştuğunu söyleyince inanamadım. Gördüğümde çok şaşırdım.ö Dedi.
Daha önce balığın üzerinde çizgilerin olmadığını söyleyen Cihan Turan, Geldiğinde böyle bir şey yoktu. Sonradan oluştu. Sanırım dünyada ilk böyle bir şey, veterinerlere sordum onlar bir hastalıktan olmuş olabilir dediler ama bu şekilde çizgilerle kalbi andırmasının zor olduğunu söylediler. Bazı öğrencilerimiz 'Bunu siz mi çizdiniz' diyor. Artık balığımız öğrencilerimiz ve velilerimiz tarafından büyük ilgi görüyor. Herkes görünce büyük şaşkınlık yaşıyor.ö diye konuştu.
Bartın süs balığının üzerinde 'kalp şekli' oluştu

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Kaynak: DHA


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