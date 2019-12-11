Bartın taksinin motoruna giren kedi kurtarıldı

Taksinin motoruna giren kedi kurtarıldı Bartın
'ın Kozcağız
Beldesinde ticari taksinin motoruna giren yavru kedi, oto yıkamacıda dışarı çıkarıldı. Olay, akşam saatlerinde Kozcağız Beldesinde yaşandı. Taksi şoförü Hulusi Akdemir, 74 T 0155 plakalı otomobiline yolcu alarak, yola çıktı. Yolda ilerlediği sırada aracın motorundan kedi sesi geldiğini duyan Akdemir, beldede bulunan oto yıkamacılığı yapan Erol Güneş'in iş yerine gitti. Erol Güneş taksinin motor kısmına giren yavru kediyi görerek bulunduğu yerden çıkardı. Yavru kediye iş yerinde bakılmaya başlandı.