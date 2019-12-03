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Bartın tarihi amasra kalesi'nin duvarlarına sprey boya ile yazı yazıldı

Tarihi Amasra Kalesi'nin duvarlarına sprey boya ile yazı yazıldıBartın'ın Amasra ilçesinde tarihi Amasra Kalesi'nin duvarlarına, sprey boya ile yazılar yazılması tepki çekti.

03.12.2019 11:46 | Son Güncelleme: 03.12.2019 13:16
Tarihi Kalesi'nin duvarlarına sprey boya ile yazı yazıldı
'ın Amasra ilçesinde tarihi Amasra Kalesi'nin duvarlarına, sprey boya ile yazılar yazılması tepki çekti. , yazıyı yazanların bulunması için çalışma başlattı.
Ceneviz Ticaret Yolu'nda Akdeniz'den Karadeniz'e Kadar Kale ve Surlu Yerleşimleri olarak 2013 yılının Temmuz ayında, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne alınan Amasra Kalesi, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerinden bugüne kadar geldi. Kale surlarında zaman zaman tadilat ve restorasyon yapıldı. Büyük ve Küçük Liman, Kaleiçi ve Boztepe mahallelerini kapsayan, 2 kilometre uzunluğundaki kale surlarının değişik yerlerine geçen günlerde sprey boya ile şekil ve yazılar yazıldı.
Amasra Kalesi'nin Dünya Miras Listesi'ne alınması süreci devam ederken, Boztepe ve Zindan Mahallelerini çevreleyen duvarlarına yazılar yazılması tepki çekti. Kale duvarlarındaki yazı, kalp ve diğer isim ile şekiller kirliliğe neden oldu. Kraliçe Amasristin hamamı olarak bilinen direkli kaya bölümünde de çok sayıda renkli spreylerle yazılar yazılarak, tarihi objelere zarar verildi.
3 YIL ÖNCE DE SPREY İLE YAZI YAZILMIŞTI
2016'da Kaleiçi ve Boztepe mahallelerini birbirine bağlayan köprüye ve Kale duvarlarına sprey boya ile yazılan yazılar Amasra Kaymakamlığı, Amasra Belediye Başkanlığı ve Amasra Müze Müdürlüğü'nün ortak çalışmaları sonucunda teknik bir ekip tarafından düşük basınçlı kum püskürtülmesi yöntemiyle temizlenmişti.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kale surlarına yazı yazan şahısları bulmak polis ekipleri çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Kaleye yazı yazan şahıslara Kültür ve Tabiat varlıklarına muhalefet suçundan işlem yapılacağı öğrenildi.
YAZILAR SİLİNECEK
Kale surlarında çeşitli renklerde sprey boyalar ile yazılan yazı ve şekillerin, kalenin tarihi dokusuna zarar vermeden silinmesi için çalışma yapılacağı bildirildi.
Bartın tarihi amasra kalesi'nin duvarlarına sprey boya ile yazı yazıldı

Bartın, Amasra, Polis, Kale, Güncel

Kaynak: DHA


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