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BARTIN Tedaviye alınan sahibini hastane bahçesinde bekliyor

Tedaviye alınan sahibini hastane bahçesinde bekliyorBARTIN Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde tedavisi için getirilen Önder S.?nin bulunduğu ambulansı takip eden köpeği 5 gündür hastanenin önünde bekliyor.

16.04.2020 13:45 | Son Güncelleme: 16.04.2020 13:51
Tedaviye alınan sahibini hastane bahçesinde bekliyor
BARTIN Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde tedavisi için getirilen Önder S.?nin bulunduğu ambulansı takip eden köpeği 5 gündür hastanenin önünde bekliyor. Hastane personeli ve büfe işletmecisi 5 gündür sahibini bekleyen köpeği besliyor.
Geçen pazar günü rahatsızlanan Önder S., 112 Acil Sağlık ekibi tarafından Bartın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne getirildi. Bu sırada Golden Retriever cinsi köpeği ambulansı takip ederek hastanenin önüne geldi. Önder S. yoğun bakım servisinde tedaviye alınırken, 5 gündür hastanenin önünde bekleyen köpeği hastane personeli ve büfe işletmecisi Mehmet Çetin (45) besliyor.
Büfe işletmecisi Mehmet Çetin, 'Köpeğin pazar günü buraya yoğun bakıma yatan bir hastanın olduğunu öğrendik. Hastane bahçesinden hiç ayrılmıyor. Bizde hastane personeli ile birlikte onun ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Gece gündüz buradan hiç ayrılmıyor. Bu bize güzel bir örnek, tüm insanlığa ders olması gereken bir davranıştır.ö dedi. BARTIN Tedaviye alınan sahibini hastane bahçesinde bekliyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel
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