Bartın Üniversitesi "Çevrimiçi Tanıtım Günleri"nde tanıtıldı

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen "Çevrimiçi Tanıtım Günleri"ne katılarak, aday öğrencilerle bir araya geldi.

Bartın Üniversitesi
22.06.2020 23:53 | Son Güncelleme: 23.06.2020 01:02
Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen "Çevrimiçi Tanıtım Günleri"ne katılarak, aday öğrencilerle bir araya geldi.

Bartın Üniversitesi, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan adaylara yönelik gerçekleştirilen "Çevrimiçi Tanıtım Günleri"nde tanıtıldı. Milli Eğitim Uzmanı Yasin Elçi moderatörlüğünde gerçekleştirilen etkinlikte Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, soruları cevaplandırdı.

Bartın Üniversitesi'nin 9 fakülte, 1 yüksekokul, 3 meslek yüksekokulu ve enstitüsü bünyesinde yer alan programların anlatıldığı tanıtım günlerinde, 'Öğrenci Odaklı' eğitim ortamından bahsedildi.

Kariyer planlaması doğrultusunda tavsiyelerde bulunulan etkinlikte, Bartın'daki kaliteli eğitim ortamı, güvenli şehir ve konaklama imkanlarının önemi de vurgulandı. Tanıtım günlerinde, Bartın Üniversitesi'nin istihdam odaklı programlarının yanı sıra lisansüstü programlar anlatılarak, yurt içi ve yurt dışı öğrenim imkanları, çift anadal ve yandal uygulamaları noktasında sunulan fırsatlar aktarıldı.

Çevrimiçi etkinliğe Osmaniye'nden katılan Yusuf Fatih Polat ile Kayseri'den katılan Rumeysa Tandoğan'ın da sorularını cevaplandıran Rektör Uzun, aynı zamanda "#benimtercihim" etiketiyle sosyal medya üzerinden gelen paylaşımlara da yanıt verdi.

Programın sonunda aday öğrencilere de seslenen Rektör Uzun, "Gururla vurgulamak isterim ki, Bartın Üniversitesi öğrencilerine bilimsel, kültürel ve sosyal alanlarda ayrıcalıklı imkanlar sunulmaktadır. Hayatınızın dönüm noktasında vereceğiniz kararla iyi bir öğrenimin yanı sıra aynı zamanda hayatınızın en güzel günlerini tarihi, kültürel ve muhteşem doğasıyla ülkemizin nadide şehirlerinden biri olan Bartın'da geçireceksiniz. Unutmayın ki Bartın Üniversitesi, öğrenim gördüğünüz yıllar boyunca hedeflerinize ulaşmanız için hep yanınızda olacağı gibi mezuniyet sonrasında da sizleri yalnız bırakmayacaktır. Geleceğinizi belirlemek için atacağınız bu önemli adımda sizleri Bartın Üniversitesi'nin bir öğrencisi ve ailemizin bir üyesi olarak görmekten memnuniyet duyacağız" ifadelerini kullandı. - BARTIN

Kaynak: İHA

Etiketler: Bartın Üniversitesi, Orhan Uzun, Bartın, MEB, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Karabük’te son 48 saatte pozitif vakada rekor artış yaşandı Haber
Karabük'te son 48 saatte pozitif vakada rekor artış yaşandı
Türkiye’nin Libya’daki rolünden rahatsız olan Macron’dan küstah sözler: Türkiye’ye tavrımız sert olacak Haber
Türkiye'nin Libya'daki rolünden rahatsız olan Macron'dan küstah sözler: Türkiye'ye tavrımız sert olacak
Veyis Ateş, FETÖ paylaşımları hakkında konuştu: Şahsen utanıyorum, kandırıldım Haber
Veyis Ateş, FETÖ paylaşımları hakkında konuştu: Şahsen utanıyorum, kandırıldım
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan YKS ve Kurban Bayramı için ek tedbir sinyali Haber
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan YKS ve Kurban Bayramı için ek tedbir sinyali
İtalyan Profesör Matteo Bassetti: Koronavirüs etkisini yitirdi, aşıya gerek kalmayabilir Haber
İtalyan Profesör Matteo Bassetti: Koronavirüs etkisini yitirdi, aşıya gerek kalmayabilir
Ormanda ilişkiye girdiği kuzenini öldüren zanlı, cinayeti soğukkanlılıkla anlattı Haber
Ormanda ilişkiye girdiği kuzenini öldüren zanlı, cinayeti soğukkanlılıkla anlattı
Çaresiz babanın feryadı yürek dağladı: Kızım ’baba korkuyorum bizi kurtarın’ diye yalvardı Haber
Çaresiz babanın feryadı yürek dağladı: Kızım 'baba korkuyorum bizi kurtarın' diye yalvardı
Maç sonrası ortalık karıştı! Ahmet Ağaoğlu, Alanyaspor Kulübü çalışanlarına vurmaya kalkıştı Haber
Maç sonrası ortalık karıştı! Ahmet Ağaoğlu, Alanyaspor Kulübü çalışanlarına vurmaya kalkıştı
Haberler››Güncel››Bartın Üniversitesi 'Çevrimiçi Tanıtım Günleri'nde tanıtıldı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

01:30: Dudaklı köyü sakinleri geceyi komşu köylerde geçiriyor - Haber 01:22: Dilovası'nda fabrika yangını (2) - Haber 01:19: Son dakika haberleri! İsrail'in "ilhak" planı Batı Şeria'da protesto edildi - ERİHA - Haber 01:19: Bursa Dudaklı köyü sakinleri geceyi komşu köylerde geçiriyor - Haber 01:15: BM İnsan Hakları Konseyi İsrail aleyhindeki karar tasarılarını kabul etti - Haber 00:53: Veyis Ateş, FETÖ paylaşımları hakkında konuştu: Şahsen utanıyorum, kandırıldım - Haber 00:17: Karabük'te son 48 saatte pozitif vakada rekor artış yaşandı - Haber 00:01: Maç sonrası ortalık karıştı! Ahmet Ağaoğlu, Alanyaspor Kulübü çalışanlarına vurmaya kalkıştı - Haber 16:33: Sisi'nin tehdidi sonrası ABD'den ilk açıklama: Tüm taraflar ateşkese bağlı kalmalı - Haberler