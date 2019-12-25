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Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesinin projesine bakanlıktan onay

Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi tarafından hazırlanan proje, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 'Gençlik Projeleri Destek Programı' kapsamında kabul edildi.

25.12.2019 17:53 | Son Güncelleme: 25.12.2019 17:58 Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesinin projesine bakanlıktan onay
Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi tarafından hazırlanan proje, Gençlik ve Bakanlığı'nın 'Gençlik Projeleri Destek Programı' kapsamında kabul edildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2023 vizyonunu hayata geçirebilir nitelikte, öz güven sahibi, uluslararası rekabet gücü yüksek gençler hedefiyle hayata geçirdiği 'Gençlik Projeleri Destek Programı' kapsamında desteklenecek projeler açıklandı.

Bu doğrultuda Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi tarafından hazırlanan "Mehmet Akif'in İzinde Gençlerle Baş Başa" başlıklı proje desteklenmeye hak kazandı. Proje Koordinatörlüğünü Dr. Öğr. Ü. Kamil Çoştu'nun yaptığı projede, Öğr. Gör. Muhammed Türe, Arş. Gör. M. Yunus Yazıcı ile öğrenciler Lütfullah Alptekin, Mehmet Taşdemir, Ahmet Sınmaz, Mahmut Demirdil ve Ramazan Başdaş yer aldı.

"Gençlerimiz Mehmet Akif'in izinde geleceğe yürüyor"

Proje hakkında bilgiler veren Proje Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Çoştu, "Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy, millet olarak zor zamanlardan geçtiğimiz bir dönemde önemli eserler vermiş, İstiklal Marşı'mızı yazarak milletimizin bağımsızlığı adına tarihi bir vesika bırakmıştır. Bizler de bu noktada hazırladığımız proje ile Mehmet Akif'i ve eserlerini anlatarak, gençlerimize bu örnek kişiliği bir kez daha hatırlatmak istiyoruz" dedi.

"7 ilde Milli Şairimizi anarak, bestelenen şiirlerini seslendireceğiz"

Çoştu, İstanbul'dan 'ya 7 ilde Milli Şairimizi anlatacaklarının da altını çizerek, "1920 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün davetiyle İstanbul'dan Ankara'ya gelen Mehmet Akif'in izinden gidiyoruz. 2020 yılında yani tam 100 yıl sonra bizler de İstanbul'dan Ankara'ya geçecek, bu güzergahta ziyaret ettiğimiz 7 ilde Milli Şairimizin hayatını anlatıp, bestelenen şiirlerini seslendireceğiz. Büyük bir aşk ve imanla örnek bir kişilik olarak Mehmet Akif'i gelecek nesillere aktarmanın gayretinde olacağız. Bu düşüncelerle gençlerimizin beklenti ve ihtiyaçları dikkate alınarak sunulan teşviklerden dolayı Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na da şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca desteklerinden dolayı Rektörümüz Prof. Dr. Orhan Uzun başta olmak üzere, Dekanımız Prof. Dr. Azize Toper Kaygın'a ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu. - BARTIN

Bartın Üniversitesi, Ankara, Güncel

Kaynak: İHA

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