Bartın Üniversitesi mezunu 193 öğrenci OGM'ye atandı
Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) bünyesinde istihdam edilmek üzere ataması yapılan orman mühendisi ve orman muhafaza memurundan 193'ünün Bartın Üniversitesi mezunu olduğu bildirildi.
12.03.2020 16:36 | Son Güncelleme: 12.03.2020 16:36
Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) bünyesinde istihdam edilmek üzere ataması yapılan orman mühendisi ve orman muhafaza memurundan 193'ünün Bartın Üniversitesi mezunu olduğu bildirildi.
Bartın Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı, OGM bünyesinde istihdam edilmek üzere 1150 orman mühendisi ve 2 bin 700 orman muhafaza memuru ataması yapıldı.
Ataması yapılan 1150 orman mühendisinden 102'sini Bartın Orman Fakültesi mezunları oluşturdu. Böylece atanması yapılan her 10 orman mühendisinden biri Bartın Üniversitesi mezunlarından oldu.
2 bin 700 orman muhafaza memurundan 91'ini ise Ulus Meslek Yüksekokulu mezunları oluşturdu.
Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, birçok alanda sürdürülebilir bir yükseliş göstererek, geleceğe olan yürüyüşlerine sağlam adımlarla devam ettiklerini söyledi.
Bu noktada Üniversite Araştırmaları Laboratuvarının (ÜNİAR) 2020 yılı genel araştırma listesinde Bartın Orman Fakültesinin birinci olmayı başardığını aktaran Uzun, şunları kaydetti:
"Bartın Üniversitesi olarak öğrencilerimizi yetkin ve donanımlı bireyler olarak yetiştirmekle birlikte görev ve sorumluluğumuzu da yerine getirmek için büyük gayret sarf ediyoruz. Orman varlığını artırabilen nadir ülkelerden biri olarak, Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli liderliğinde sürdürülen vizyona mezunlarımızın da değer katacağına yürekten inanıyorum. Sayın Bakanımıza geleceğimize yapılan değerli yatırımlar niteliğindeki tüm çabaları için şükranlarımı sunuyorum."
Bartın Üniversitesi Ulus Meslek Yüksekokulu ile Orman Genel Müdürlüğü arasında işletmelerde mesleki eğitim esaslı iş birliği protokolü imzalandığını dile getiren Uzun, bu noktada bir ilki gerçekleştirdiklerini ve imzalanan protokolle, ormancılık bölümü öğrencilerinin müdürlüğe bağlı işletmelerde bir dönem iş yeri eğitimi alacağını kaydetti.
Bartın Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı, OGM bünyesinde istihdam edilmek üzere 1150 orman mühendisi ve 2 bin 700 orman muhafaza memuru ataması yapıldı.
Ataması yapılan 1150 orman mühendisinden 102'sini Bartın Orman Fakültesi mezunları oluşturdu. Böylece atanması yapılan her 10 orman mühendisinden biri Bartın Üniversitesi mezunlarından oldu.
2 bin 700 orman muhafaza memurundan 91'ini ise Ulus Meslek Yüksekokulu mezunları oluşturdu.
Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, birçok alanda sürdürülebilir bir yükseliş göstererek, geleceğe olan yürüyüşlerine sağlam adımlarla devam ettiklerini söyledi.
Bu noktada Üniversite Araştırmaları Laboratuvarının (ÜNİAR) 2020 yılı genel araştırma listesinde Bartın Orman Fakültesinin birinci olmayı başardığını aktaran Uzun, şunları kaydetti:
"Bartın Üniversitesi olarak öğrencilerimizi yetkin ve donanımlı bireyler olarak yetiştirmekle birlikte görev ve sorumluluğumuzu da yerine getirmek için büyük gayret sarf ediyoruz. Orman varlığını artırabilen nadir ülkelerden biri olarak, Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli liderliğinde sürdürülen vizyona mezunlarımızın da değer katacağına yürekten inanıyorum. Sayın Bakanımıza geleceğimize yapılan değerli yatırımlar niteliğindeki tüm çabaları için şükranlarımı sunuyorum."
Bartın Üniversitesi Ulus Meslek Yüksekokulu ile Orman Genel Müdürlüğü arasında işletmelerde mesleki eğitim esaslı iş birliği protokolü imzalandığını dile getiren Uzun, bu noktada bir ilki gerçekleştirdiklerini ve imzalanan protokolle, ormancılık bölümü öğrencilerinin müdürlüğe bağlı işletmelerde bir dönem iş yeri eğitimi alacağını kaydetti.
Kaynak: AA
Etiketler : Bartın Üniversitesi, Bartın, Güncel
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