Bartın Üniversitesi'nde Kalite Çalışmaları

Bartın Üniversitesi
Kalite Koordinatörlüğü, kalite güvencesi çalışmalarını değerlendirdi.
Bartın Üniversitesi Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Sedat Yazıcı başkanlığında Kutlubey
Kampüsü Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, 2019-2023 Stratejik Planı ve Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal katkı faaliyetleri ile idari hizmetlerin değerlendirilmesi yapıldı.
Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun
, Yükseköğretim Kurulu
tarafından başlatılan kalite çalışmaları neticesinde kalite konusunda önemli adımlar atıldığını belirtti.
Bu kapsamda üniversite olarak çalışmalarına yoğun şekilde devam ettiklerini ifade eden Uzun, "2019'da katılacağımız dış değerlendirme süreci ile ilgili çalışmalarımıza ise şimdiden başladık. İnanıyorum ki üniversitemiz, iç ve dış paydaşlarımızla çalışmalarını başarıyla tamamlayacak ve bölgemiz ile ülkemizin gelişimine değer katacak." dedi.
Kutlubey,Rektör,Bartın Üniversitesi