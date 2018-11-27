27 Kasım 2018 Salı 16:53



27 Kasım 2018 Salı 16:53

Bartın Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen toplantıda, kalite güvencesi çalışmaları değerlendirildi.Bartın Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğü tarafından gerçekleştirilen toplantı; Kutlubey Kampüsü Mühendislik Fakültesi İdari Binası Toplantı Salonu'nda yapıldı. Bartın Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sedat Yazıcı'nın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, 2019-2023 Stratejik Planı ve Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal katkı faaliyetleri ile idari hizmetlerin değerlendirilmesi yapıldı.Toplantıda ayrıca kalitenin geliştirilmesi amacıyla Bartın Üniversitesi'nde iç ve dış kalite güvencesini kurmak, program değerlendirmesini yapmak, kurumsal iç ve dış değerlendirme sürecine ilişkin çalışmaları yürütmek ve ayrıca sürece ilişkin iç ve dış paydaşları bilgilendirme noktalarında da görüş alışverişinde bulunuldu.Konu hakkında konuşan Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, "Yükseköğretim Kurulumuz tarafından başlatılan kalite çalışmaları neticesinde ve yakın zamanda bağımsız bir YÖK Kalite Kurulunun kurulması ile 'kalite' konusunda önemli adımlar atılmıştır. Bu kapsamda bizde üniversite olarak çalışmalarımıza yoğun şekilde devam ediyoruz. 2019 yılında katılacağımız dış değerlendirme süreci ile ilgili çalışmalarımıza ise şimdiden başladık. İnanıyorum ki Üniversitemiz, iç ve dış paydaşlarımızla birlikte çalışmalarını başarıyla tamamlayacak ve bölgemiz ile Ülkemizin gelişimine değer katacaktır." dedi. - BARTIN