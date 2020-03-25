Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Bartın Üniversitesi'nde 'Sanal kütüphane' ile milyonlarca yayına erişim imkanı getirildi - Haberler

Bartın Üniversitesi'nde "Sanal kütüphane" ile milyonlarca yayına erişim imkanı getirildi

Bartın Üniversitesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında eğitime ara verilmesi nedeniyle başlatılan "Sanal kütüphane" uygulamasıyla 7 milyon 833 bin 946 elektronik yayını öğrencilerinin ve öğretim elamanlarının kullanımına açtı.

25.03.2020 13:12 | Son Güncelleme: 25.03.2020 13:18
Bartın Üniversitesi'nde
Bartın Üniversitesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında eğitime ara verilmesi nedeniyle başlatılan "Sanal kütüphane" uygulamasıyla 7 milyon 833 bin 946 elektronik yayını öğrencilerinin ve öğretim elamanlarının kullanımına açtı.
Uygulamayla ayrıca üniversite kütüphanelerindeki 80 bin basılı kaynak arasında yer alan ders kitaplarının yüzde 20'sine de mail aracılığıyla ulaşma imkanı getirildi.
Sanal kütüphaneye erişim sağlayan kullanıcılar, ayrıca 12 bin eğitici videoya, 1200 konferans serisine ve 7 bin 745 açık erişimli standart yayınlara da ulaşabiliyor.
Yine 17 bini aşkın öğrenciye 536 öğretim elemanıyla uzaktan eğitim verilen Bartın Üniversitesinde yayınlara ulaşmak isteyenler, bilgisayarları ya da akıllı cihazları üzerinden "http://kutuphane.bartin.edu.tr" adresine girerek kayıt olmaları gerekiyor.
Öğrenci ve öğretim elemanları elektronik yayınlara ulaşmanın dışında, Bartın Üniversitesi kütüphanelerindeki 80 bin basılı kaynak arasında yer alan ders kitaplarına da ulaşabiliyor.
Bu kapsamda kullanıcıların ilk olarak "katalog.bartin.edu.tr" adresinden talep edilen kitapların demirbaş numarasını almaları gerekiyor. Ardından taleplerini "kütüphane@bartin.edu.tr" mail adresine; kitabın adı, demirbaş numarası ve yayınlarda istedikleri sayfa aralığını yazarak ilettikten sonra en kısa sürede dönüş yapılıyor.
- "Kütüphanemizi bir tık uzağa taşıdık"
Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2017'den bu yana süren yatırımlar neticesinde tüm altyapı ve bilişim sistemleri konusunda hazırlıklarını tamamlayarak 17 bini aşkın öğrenci ve 536 öğretim elemanıyla uzaktan eğitim sistemine geçtiklerini söyledi.
Bu şekilde içinde bulunulan süreci gelecek adına en iyi şekilde değerlendirmek istediklerini anlatan Uzun, "Bu doğrultuda milyonlarca elektronik yayınla birlikte sanal kütüphane hizmetinden de öğrencilerimizin yararlanmasını istiyoruz. Sadece bir tık uzağa taşıdığımız kütüphanemizde birçok bilim dalına ait yayınlar ile kültürel ve sanatsal materyalleri kullanıma sunduk. Ayrıca basılı ders kitaplarının yüzde 20'si de yine talep edilmesi durumunda mail atılabiliyor. Evde kaldığımız bu günleri en verimli şekilde geçireceğimize ve bu zorlu günleri birlikte aşacağımıza yürekten inanıyorum." diye konuştu.
- Öğrenciler uygulamadan memnun
Bartın Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Zehra İnanç da uzaktan eğitimle derslere evlerinden devam ettiklerini ve üniversitenin Sanal Kütüphane uygulamasıyla kütüphanelerinde istedikleri kitap ve yayına internet aracılığıyla ulaşabildiklerini belirtti.
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğrencisi Yağmur Akça ise uygulama sayesinde evinden katıldığı uzaktan eğitimde ihtiyaç duyduğu ders kitaplarına elektronik ortamda ulaşmanın derslerine de olumlu katkı sunduğunu dile getirdi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : Bartın Üniversitesi, Bartın, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Ücretsiz izin verilen işçi, işsizlik maaşı alabilir mi? Merak edilen soru yanıt buldu Haberler
Ücretsiz izin verilen işçi, işsizlik maaşı alabilir mi? Merak edilen soru yanıt buldu
’Ciğerlerimde cam varmış gibi hissediyorum’ diyen kadın, virüsü yendi! İşte ilk sözleri Haberler
"Ciğerlerimde cam varmış gibi hissediyorum" diyen kadın, virüsü yendi! İşte ilk sözleri
Bu görüntü sonrası belediye harekete geçti! Balık tutmak yasaklandı Haberler
Bu görüntü sonrası belediye harekete geçti! Balık tutmak yasaklandı
Tepki çeken görüntü için bakın kendini nasıl savundu Haberler
Tepki çeken görüntü için bakın kendini nasıl savundu
Sebze ve meyve fiyatlarıyla ilgili kritik karar yarın çıkacak Haberler
Sebze ve meyve fiyatlarıyla ilgili kritik karar yarın çıkacak
İtalya’dan sonra bir Avrupa ülkesi daha salgına esir! Bir günde 738 kişi öldü Haberler
İtalya'dan sonra bir Avrupa ülkesi daha salgına esir! Bir günde 738 kişi öldü
Tüm Türkiye’nin üzüldüğü İhsan Amca ilk kez konuştu: Şikayetçi değilim Haberler
Tüm Türkiye'nin üzüldüğü İhsan Amca ilk kez konuştu: Şikayetçi değilim
İngiliz Kraliyet Ailesi’nden Prens Charles’ın test sonucu pozitif çıktı Haberler
İngiliz Kraliyet Ailesi'nden Prens Charles'ın test sonucu pozitif çıktı

Son Dakika Güncel Haberleri

14:54: Kütahya'da durdurulan otomobildeki 3 uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı - Haber 14:54: Kabil'de Sih tapınağına silahlı saldırı - Haber 14:53: Uzman Çavuş Güneş ve üniversiteli Gülistan'dan bugün de iz yok - Haber 14:52: Amcasının oğlunu öldürdü, eşini yaraladı - Haber 14:52: EMİNÖNÜ VE KARAKÖY MEYDANLARI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ - Haber 14:27: Son Dakika: İstanbul'da, Üsküdar Belediyesi kendi sınırları içinde balık tutmayı yasakladı - Haber 13:36: TikTok'da iç çamaşırlı dansı videosu paylaşan Şeyma Subaşı, tepkilerin üzerine hesabını kapattı - Magazin 12:51: Tüm Türkiye'nin üzüldüğü İhsan Amca ilk kez konuştu: Şikayetçi değilim - Haber 12:37: Koronavirüs yüzeylerde ne kadar canlı kalabiliyor? Yeni araştırma, doğru bilinen her şeyi çürüttü - Haber 12:10: Son dakika: Bakan Soylu'dan "Sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?" sorusuna yanıt - Haber 11:26: Son Dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışında yaşayan 32 Türk hayatını kaybetti - Haber 10:19: Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın - Haberler