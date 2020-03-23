Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Bartın Üniversitesi'nde uzaktan eğitim başladı - Haberler

Bartın Üniversitesi'nde uzaktan eğitim başladı

Bartın, Kocaeli, Karabük ve Sakarya'daki üniversitelerde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) alınan karar doğrultusunda uzaktan eğitim süreci başladı.

23.03.2020 15:26 | Son Güncelleme: 23.03.2020 15:29
Bartın , Kocaeli , Karabük ve Sakarya 'daki üniversitelerde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) alınan karar doğrultusunda uzaktan eğitim süreci başladı.
Bartın Üniversitesinde koronavirüs salgını nedeniyle eğitime verilen bir haftalık aranın ardından 17 bini aşkın öğrenci ve 536 ders sorumlusuyla uzaktan eğitime geçildi.
Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Orman Fakültesinde bulunan Uzaktan Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde kullanılan "akıllı sınıf"tan öğrencilere seslendi.
Tüm öğrencilerin içinde bulunulan zor dönemde ülkeye örnek olacak bir hassasiyet gösterdiğini belirten Uzun, öğrencilerin, evlerinde kalarak fedakarca çalışan sağlıkçılara destek verdiğini ifade etti.
Kendilerinin de bu süreçte öğrencileri geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için çalıştıklarını vurgulayan Uzun, "Uzaklaştıkça yakınlaşıyor ve aramızdaki mesafeleri gönül bağımızla geleceğe olan inancımızla kapatıyoruz." dedi.
YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın önderliğinde oluşturulan vizyon doğrultusunda çalışmalarını sürdüren üniversitenin, bugün 17 bini aşkın öğrencisine uzaktan eğitim verecek gerekli altyapı ve donanıma sahip olduğunu aktaran Uzun, şöyle devam eti:
"'Evde Kal, Uzaktan Eğitim Al' sloganıyla devam edeceğimiz bu süreci, alanında yetkin akademik insan kaynağımızın destekleri ve siz değerli öğrencilerimizin özverili duruşuyla faydaya dönüştürmeyi hedefliyoruz. İçinde bulunduğumuz durum ve yaşadığımız çağ itibarıyla değişime ayak uydurmanın, başarıya ulaşmak için en önemli etken olduğunu hatırlatmak istiyorum. İnanıyorum ki akademik ve idari insan kaynağı, öğrencileri ile mezunlarının mensubu olduğu Bartın Üniversitesi ailesi, geleceğe yönelik kararlı adımlar atmaya devam edecektir. Bizler burada sizler için gece gündüz çalışıyoruz, sizler de geleceğimiz için evde kalmaya ve bizi takip etmeye devam edin. Bu zorlu günleri birlikte aşacak ve birlikte başaracağız."
Uzun, konuşmasının ardından öğrencilerin sorularını yanıtladı ve bazılarıyla bir süre sohbet ederek derslerinde başarı diledi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Bartın Üniversitesi’nde uzaktan eğitim başladı

Kaynak: AA

Haberin Videosu :

Bartın Üniversitesi'nde uzaktan eğitim başladı
Etiketler : Bartın Üniversitesi, Kocaeli, Sakarya, Bartın, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Sokağa çıkma yasağı uygulanmalı mı? Bilim Kurulu Üyesi yanıt verdi Haberler
Sokağa çıkma yasağı uygulanmalı mı? Bilim Kurulu Üyesi yanıt verdi
Tunç Soyer’den koronayla mücadele eden personellere moral primi Haberler
Tunç Soyer'den koronayla mücadele eden personellere moral primi
Türk firmadan koronayla mücadele için büyük başarı! Avrupa ülkeleri sıraya girdi Haberler
Türk firmadan koronayla mücadele için büyük başarı! Avrupa ülkeleri sıraya girdi
Bakan Selçuk’tan uzaktan eğitim tepkilerine yanıt: Onaylamıyorum Haberler
Bakan Selçuk'tan uzaktan eğitim tepkilerine yanıt: Onaylamıyorum
İstanbul’da anket yaptırdı: Sokağa çıkma yasağı getirilsin mi? Haberler
İstanbul'da anket yaptırdı: Sokağa çıkma yasağı getirilsin mi?
Trump’ın koronaya karşı önerdiği ilacı kullanan 3 kişi hastanelik oldu Haberler
Trump'ın koronaya karşı önerdiği ilacı kullanan 3 kişi hastanelik oldu
İspanyol yetkililer, koronavirüs vaka sayısının azalacağı tarihi verdi Haberler
İspanyol yetkililer, koronavirüs vaka sayısının azalacağı tarihi verdi
EBA’da türbanlı öğretmenin görev yapmasına canlı yayında tepki gösterdi Haberler
EBA'da türbanlı öğretmenin görev yapmasına canlı yayında tepki gösterdi

Son Dakika Güncel Haberleri

Logolar da sosyal mesafe kuralına uyuyor - Haber Yasak kapsamına giren yaşlılar seyahat için izin alacak - Haber Çukurca'da caddeler köpüklü suyla yıkandı - Haber Hafter milislerinin Libya'nın başkenti Trablus'taki Mitiga Havalimanı'na düzenlediği roketli... - Haber "Vefa Sosyal Destek Grubu", yaşlıların ve hastaların ihtiyaçlarını gideriyor - Haber Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Doğanay: Sokağa çıkma yasağının gerekli olduğunu düşünmüyorum - Haber Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medyadan gelen uzaktan eğitim tepkilerine yanıt verdi: Ben de onaylamıyorum - Haber İmamoğlu, İstanbul'da koronavirüs anketi yaptırdı: Sokağa çıkma yasağı getirilsin mi? - Haber İspanya'da yetkililer, vaka sayısının hafta sonuna doğru azalmasını bekliyor - Haber Sunucu Can Ataklı'dan uzaktan eğitimde başörtülü öğretmen görevlendirilmesine tepki: Öğrencilerin rol modeli olamazlar - Haber Son Dakika: Kredi borçlarını erteleyen banka sayısı 7 oldu! İşte erteleme kararı alan bankalar - Ekonomi
Loading