Bartın Üniversitesi'nden adaylara tercih desteği

Bartın Üniversitesi tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan stantlarda, üniversite adaylarına tercih desteği veriliyor.

YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite öğretim elemanları tarafından adaylara tercih danışma hizmeti verilirken, öğrenci ve ailelerine Bartın Üniversitesi'nin 9 fakülte, bir yüksekokul, 3 meslek yüksekokulu ve 3 enstitüde yer alan programlar da anlatılıyor.

Ayrıca, ziyaretçilere üniversitelerin kontenjanlarının yanı sıra ilgi ve yeteneklerine göre tercih yapabilmeleri noktasında destek olunuyor.

Kariyer planlaması noktasında da tavsiyelerde bulunulan stantlarda öğretim elemanları, üniversite tercihi yaparken dikkat edilmesi gereken hususlarda da bilgilendirmelerde bulunuyor.

Kaynak: AA