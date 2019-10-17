Bartın Üniversitesi öğrencileri ASELSAN'ı gezdi

Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencileri, ASELSAN'a düzenledikleri teknik gezide, milli imkanlarla gerçekleştirilen çalışmaları yerinde gördü.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü öğrencileri, ASELSAN'a gerçekleştirdikleri teknik gezide ASELSAN Kurumsal İletişim Uzman Yardımcısı Arman Yıldız tarafından haberleşme ve bilgi teknolojileri, radar ve elektronik harp, elektro-optik, aviyonik, insansız sistemler, kara, deniz ve silah sistemleri, hava savunma ve füze sistemleri, komuta kontrol sistemleri, ulaştırma, güvenlik, trafik, otomasyon ve sağlık teknolojilerine ilişkin bilgiler verildi.

Ziyarette, ülkenin en büyük savunma elektroniği kuruluşu olan ASELSAN'ı gezen öğrencilere, üniversite-sanayi iş birliği kapsamında yapılan çalışmalar ve kurumun sunduğu staj ve iş imkanları da anlatıldı.

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, üniversitede verdikleri eğitim ve öğretim ile yetkin öğrenciler yetiştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Uzun, "Öğrencilerimizin gelişimini önceleyerek gerçekleştirdiğimiz tüm çalışmalarda, üniversite-sanayi iş birliğini de gözeterek geleceğimize değer katmaya çalışıyoruz. Öğretim elemanlarımız ve öğrencilerimizle her an yeni bir şeyler öğrenmeye gayret göstererek, yarının projelerinin gerçekleşmesi hedefine katkı sunmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Bu kapsamda yaptığımız tüm faaliyetlerde olduğu gibi bu teknik gezinin de öğrencilerimiz için önemli bir motivasyon olduğuna inanıyorum." dedi.

Kaynak: AA